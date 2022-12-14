Завершается голосование за инициативные проекты на 2023 год.

В Челябинской области идет онлайн-голосование за проекты инициативного бюджетирования в муниципальных образованиях. По его итогам южноуральцы определят наиболее актуальные идеи развития городов и посёлков в 2023 году.

Инициативное бюджетирование реализуется в Челябинской области с 2021 года и позволяет жителям воплощать собственные идеи по решению вопросов местного значения. Это благоустройство общественных территорий, строительство спортивных площадок, обустройство тротуаров, ремонт социальных объектов и многое другое. Муниципалитетам Челябинской области губернатором Алексеем Текслером на 2023 год выделено 1,5 миллиарда рублей. Из них Озерский городской округ получит 38,5 миллионов рублей.

– Практика инициативного бюджетирования оказалась востребована гражданами благодаря своей открытости и доступности. Жители округа сами решают, каким образом благоустроить общественную территорию, обновить фасад школы или обустроить спортивную площадку. В этом году в округе было реализовано 24 инициативных проекта, на 2023 год на конкурсный отбор было допущено 37 заявок. Теперь многое зависит от активности жителей. Победят наиболее интересные, получившие поддержку большего количества населения, проекты, – отмечает глава Озерского городского округа Евгений Щербаков.

Поддержать понравившиеся проекты можно на платформе обратной связи до 16 декабря 2022 года включительно.

Для этого необходима учётная запись портала «Госуслуги». Каждый участник голосования может поддержать любое количество проектов, предлагаемых жителями Озерского городского округа для реализации в следующем году.

На общественное голосование в этом году вынесены следующие инициативные проекты:

1. Ремонт резинового покрытия детской игровой площадки «Бригантина» на территории Детского парка МБУ «Парк культуры и отдыха», расположенной по адресу: Челябинская область, г. Озерск, в 10 м на юго-запад от здания библиотеки по ул. Советская, д. 8.

2. Выполнение работ по благоустройству части стадиона, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Парковая, д. 1а, стадион «Труд»: спортивная площадка для мини-футбола размером 45х25 м с покрытием из искусственной травы, ограждением по периметру площадки высотой 6 м, искусственным освещением и установлением трибун для зрителей на 90 мест, безопасное покрытие площадки уличных тренажеров размером 30х36.

3. Замена оконных блоков и дверей в здании МБДОУ ДС № 8, расположенном по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, п. Метлино, ул. Мира, д.8, корпус 1.

4. Текущий ремонт кровли здания МБУ ДО "ДТДиМ", расположенного по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Иртяшская, д.1.

5. Текущий ремонт фасада и отмостков, подпорных стенок здания, ступеней, тротуаров (примыкающих к отмосткам), демонтаж уличных скамеек МБУ ДО "ДТДиМ", расположенных по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Иртяшская, д.1.

6. Текущий ремонт клуба "Триумф" МБУ ДО "ДТДиМ" (замена дверей, оконных блоков на оконные блоки из ПВХ, внутренние штукатурные, облицовочные и малярные работы, ремонт потолков, пола, системы отопления, системы горячего и холодного водоснабжения, системы канализации, электромонтажные работы), расположенного по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Семенова, д.12а.

7. Замена оконных блоков в рамках текущего ремонта клуба "Мечта" МБУ ДО "ДТДиМ", расположенного по адресу: Челябинская область, г. Озерск, б. Гайдара, д.8.

8. Ремонт кровли бани № 3 МУП "Лоск", расположенной по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Трудящихся, д. 35а.

9. Ремонт фасада здания МСУ СОССЗН «Озерский дом-интернат для престарелых и инвалидов» по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Первомайская, д.8.

10. Замена забора по периметру территории МСУ СОССЗН «Озерский дом-интернат для престарелых и инвалидов» по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Первомайская, д.8.

11. Ремонт холла в здании МСУ СОССЗН «Озерский дом-интернат для престарелых и инвалидов» с заменой полов, потолка, освещения, окон, дверей, радиаторов и ремонтом стен по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Первомайская, д.8.

12. Ремонт внутренних помещений здания спортивного зала (спортзал, санузлы, раздевалки-душевые для мальчиков и девочек, тренерская, теплоузел-бойлерная, комната (снарядная), входная группа и коридор) структурного подразделения МБОУ СОШ № 32 "Начальная школа" по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Менделеева, 13, корпус 1.

13. Замена оконных блоков в здании МБОУ СОШ № 33, расположенном по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Матросова, д.49.

14. Установка системы видеонаблюдения на территории Детского парка МБУ "Парк культуры и отдыха", расположенной по адресу: Челябинская область, г. Озерск, в 10 м на юго-запад от здания библиотеки по ул. Советская, д.8, Челябинская область, г. Озерск, пр. Ленина, д. 40б.

15. Текущий ремонт центра помощи детям-инвалидам площадью 188,5 кв.м и частичная закупка реабилитационного оборудования для работы, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Озерск, пр. Ленина, д. 37 (центр реабилитации детей-инвалидов).

16. Капитальный ремонт кровли (5 блок) здания МБДОУ ЦРР ДС № 58, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Озерск, б. Гайдара, д.19.

17. Замена оконных блоков в здании (5 блок) МБДОУ ЦРР ДС № 58, расположенном по адресу: Челябинская область, г. Озерск, б. Гайдара, д.19.

18. Ремонт фасада учебного здания структурного подразделения МБОУ СОШ № 24 с заменой деревянных окон на ПВХ, ремонтом кровли, входных групп и крылец, переулок Привокзальный, д.4.

19. Замена деревянных оконных блоков на ПВХ в здании МУ "Комплексный центр" по адресу, ул. Космонавтов, д.1а.

20. Ремонт кровли, внутренние штукатурные, облицовочные и малярные работы, ремонт пола, ремонт системы отопления, электромонтажные работы актового зала здания МБОУ СОШ №35, расположенного по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, п. Метлино, ул. Центральная, д. 59.

21. Замена окон и дверей, внутренние штукатурные, облицовочные и малярные работы в коридоре 2 этажа 3-этажного здания МБОУ СОШ №35 по адресу: п. Метлино, ул. Центральная, д. 59.

22. Ремонт наружного освещения ул. Мира от ул. Федорова до ул. Береговая в п. Метлино.

23. Ремонт наружного освещения стадиона, расположенного в 35 м на юго-запад от ориентира - здание магазина по адресу: п. Метлино, ул. Береговая, д. 58.

24. Ремонт наружного (уличного) освещения ул. 8 Марта от ул. Школьная до ул. Полевая в п. Метлино.

25. Устройство щебеночного покрытия грунтовой части ул. Белинского от места пересечения с ул. Тракторной до дома № 42 по ул. Белинского, протяженностью 198 метров, в п. Метлино.

26. Ремонтно-строительные работы главного крыльца и входной группы здания, поставка, демонтаж и монтаж светового диодного освещения здания МУП "Урал", ул. Октябрьская, д.24.

27. Проведение ремонтных работ части фасада и отмостки здания, ремонт цоколя и крылец, ремонт части водосточной системы, монтаж металлоконструкций козырьков для окон цокольного этажа и крылец здания МБОУ СОШ № 30, ул. Советская, д.43.

28. Благоустройство территории стадиона, расположенного в 35 м на юго-запад от ориентира - здание магазина, п. Метлино, ул. Береговая, д. 58.

29. Установка видеонаблюдения сквера по ул. Центральная, п. Метлино, Озерский городской округ, Челябинская область.

30. Выполнение работ по благоустройству места массового отдыха на озере Кожакуль, п. Метлино, Озерский городской округ, Челябинская область.

31. Капитальный ремонт кровли из металлочерепицы здания МБДОУ ЦРР ДС № 51, ул. Горная, д.10а.

32. Замена оконных блоков на ПВХ профиль здания МБДОУ ЦРР ДС № 51, ул. Горная, д.10а.

33. Ограждение периметра территории, устройство калиток и двустворчатых ворот здания МБДОУ ЦРР ДС № 51, расположенного по адресу: Челябинская область, г., ул. Южная, д.6б.

34. Капитальный ремонт фасада, стен, цоколя, колонн, балкона, парапета, спусков в подвал, крылец, приямков, навесов над крыльцами, замена дверей здания МБДОУ ЦРР ДС № 51, ул. Южная, д.6б.

35. "Мой любимый двор" - благоустроенная и безопасная территория многоквартирного дома по б. Луначарского, д. 19.

36. "Доступный двор" - создание комфортного пространства на территории многоквартирного дома по ул. Дзержинского, д. 55.

37. Обновление детской игровой площадки между многоквартирными домами по ул. Дзержинского, д.58 и д.60.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/53205/