Бижеляк, Селезни, Новогорный — активист Михаил Бухонин о судьбе малой Родины.

Бижеляк, Селезни, Новогорный.

Многие жители Озёрска даже не знают, что это и где? Однако, это составляющие Озерского городского округа…

Эти населенные пункты появляются в новостях не часто.

Но не так давно здесь появился позитивный информповод: один из неравнодушных жителей посёлка, активист и член Общественной палаты Михаил Бухонин недавно выиграл грант на решение одной из проблем Бижеляка - стихийных свалках на местном кладбище.

О гранте, о надеждах, об ожиданиях и переживаниях о судьбе своей малой Родины мы и решили поговорить с Михаилом Бухониным.