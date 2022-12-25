Специальные подарки в округе получат несколько тысяч детей.

С прошлой недели в Озерском городском округе идет выдача новогодних подарков от губернатора Челябинской области. Сладкие сюрпризы предназначены для детей (от одного года до 14 лет), находящихся в трудной жизненной ситуации.

По традиции, выдача новогодних подарков организована в «Комплексном центре социального обслуживания населения», в фойе которого у елки детишек встречает Дед Мороз.

- Мы постарались сделать так, чтобы наши посетители получали у нас не просто набор конфет, но и хорошее настроение, - комментирует происходящее директор «Комплексного центра» Наталья Некрасова. – В этом году для детей нашего округа было доставлено из области 3368 подарков - гораздо больше, чем в прошлом: к обычным социальным категориям добавились ребята из семей мобилизованных в рамках Специальной военной операции. Мы планируем, что большинство родителей успеют прийти к нам до праздников.

Социальная служба напоминает, что акцией охвачены жители Озерска, Новогорного и Метлино, относящиеся к следующим категориям:

- граждане, получающие в УСЗН пособие на ребенка, выплачиваемого в соответствии с Законом Челябинской области № 299-ЗО от 12.10.2004 (г. Озерск - 375,00 руб., п. Новогорный и п. Метлино – 332,00 руб.), ежемесячную выплату на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно;

- дети-инвалиды;

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

- дети военнослужащих (сотрудников правоохранительных органов), погибших в локальных войнах и вооруженных конфликтах;

- дети, воспитывающихся в семьях граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации.

За новогодними подарками необходимо обращаться в «Комплексный центр социального обслуживания населения» по адресу: г. Озерск, ул. Космонавтов, д.1А, каб.107, понедельник-четверг - с 09:00 до 17:00, пятница - с 09:00 до 16:00, перерыв - с 13:00 до 14:00, тел. для справок: 5-93-12, с паспортом.

Выдача новогодних подарков жителям поселков Новогорный и Метлино проходит в здании отделов администрации с 26 декабря по отдельному графику.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/53355/