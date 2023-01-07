В Кыштыме в морозы из-за аварии остались без тепла многоквартирные дома.

В Кыштыме накануне около 23 часов из-за неполадок на теплоносителе без отопления остались жители многоэтажек, а также два детских сада. Аварийные бригады работали ночью, к утру подачу тепла возобновили.

«Детские сады, их два в данном районе, утром принимали детей, теплоснабжение в штатном режиме, в зданиях нормативная температура»,

— пояснили в пресс-службе администрации Кыштымского городского округа.

Утром 9 января на контроле оставались три дома, где сотрудники управляющих компаний перезапускали стояки и устраняли локальные неполадки.

Напомним, утром 9 января из-за морозов отменили занятия в школах. Также в связи с непогодой отменили несколько автобусных рейсов.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/v-kyshtyme-v-morozy-iz-za-avarii-ostalis-bez-tepla-mnogokvartirnye-doma/