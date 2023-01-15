Об актуальных вопросах городского хозяйства.

16 января заместители главы округа рассказали об устранении утечки на пр. Ленина, отоплении в жилых домах, продаже недостроенного здания акушерского корпуса и благоустройстве сквера 40-летия Победы.

Утечка на магистральном водопроводе холодного водоснабжения на пр. Ленина, которая произошла 13 января, 15 января была устранена, водоснабжение в домах полностью восстановлено. В настоящее время все жилые дома обеспечиваются холодной водой. Вопросы, связанные с ограничением водоснабжения, также решены:

– В выходные дни 14 и 15 января были проведены значительные по объёму работы. Как выяснилось, утечка была на водопроводе, снабжающем дом №36 по пр. Ленина, тем не менее в результате нештатной ситуации был залит участок дороги на пр. Ленина и ограничена подача холодного водоснабжения в пять жилых домов, – пояснил первый заместитель главы округа Иван Сбитнев. – На время ремонта были предприняты все меры, чтобы жители этих домов не остались без холодной воды. Во-первых, были найдены технические решения, чтобы даже в ходе проведения работ у людей в квартирах вода была. Во-вторых, был установлен дополнительный стендер с холодной водой. Жалоб и нареканий от жителей не поступило.

Работы по устранению утечки были связаны с определёнными сложностями: труба пролегает на глубине более пяти метров, кроме того, на стыке двух труб расположен колодец. Специалисты ММПКХ работали в непростых условиях, часами находились на морозе в холодной воде для того, чтобы оперативно решить эту задачу. Сегодня проводятся работы по благоустройству участка и очистке дороги от наледи.

На прошлой неделе поступали многочисленные жалобы от жителей города на холод в квартирах, в частности обращались жители микрорайона Заозёрный и старой части города. Администрацией совместно с ресурсоснабжающей организацией АО «РИР» было принято решение по увеличению температуры теплоносителя.

– В этом сезоне по требованию АО «РИР» были выполнены значительные технические мероприятия, связанные с работой тепловых узлов в жилых домах, – прокомментировал ситуацию Иван Сбитнев. – Новая система потребовала корректировки в ходе отопительного сезона. Все сбои мы старались оперативно отработать. В конце прошлого года низкие температуры совпали с сильным ветром, некоторые дома оказались просто выморожены из-за этих погодных условий. Теплоносителя, который подавался в этот период в многоквартирные дома, было недостаточно. Было принято решение по увеличению температуры теплоносителя.

На прошлой неделе мы вновь столкнулись с подобной ситуацией. В ходе переговоров с ресурсоснабжающей организацией было вновь принято решение об увеличении температуры теплоносителя примерно на семь градусов. Это позволило достаточно быстро решить вопрос с прогревом жилых домов. Надо сказать, что мы плотно работаем с АО «РИР», и он готов идти навстречу, несмотря на то, что запланированные параметры тепла на этот период несколько ниже.

На прошлой неделе право собственности на недостроенное здание акушерского корпуса перешло от муниципалитета новому владельцу. Заместитель главы округа Александр Бахметьев прокомментировал это решение:

– Строительство здания акушерского корпуса началось в девяностые годы. В связи с тем, что изменились подходы к финансированию, оно было прекращено. За прошедший не один десяток лет здание обветшало, часть проектной документации утратила свою силу. Встал вопрос о том, что эту территорию необходимо приводить в порядок и решать вопрос с недостроем. Клинической больнице №71 было сделано предложение о том, чтобы они использовали этот объект, но медицинской организацией он востребован не был.

Поэтому администрацией и депутатским корпусом рассматривалось два варианта решения – сносить здание за средства бюджета или привлекать инвестора. Такой инвестор появился, насколько нам известно, он намерен использовать здание под медицинское учреждение. Надеемся, через некоторое время, эта территория преобразится, там появится новое современное здание медицинского назначения.

В этом году в городе запланировано благоустройство сквера 40-летия Победы – знакового места для всех озерчан. О том, какие планируется провести работы в сквере и когда они начнутся рассказал Иван Сбитнев:

– Я напомню, что по программе «Формирование комфортной городской среды» благоустройство общественных территорий проводится только по согласованию с жителями. Сквер 40-летия Победы стал победителем рейтингового голосования как объект благоустройства в 2023 году. Работа должна быть выполнена в течение одного года, предполагается провести работу с началом строительного сезона, ориентировочно с апреля по октябрь.

В сквере не планируется реконструкция: изменение планировки, дорожек и так далее. Будет выполнено благоустройство тех площадок, которые там уже существуют. Кроме того, планируется обновить постамент памятника, в основании которого идёт расслоение бетона. Будут переложены дорожки, модернизировано освещение, поставлены новые светильники, появится видеонаблюдение, будет выполнена обрезка кроны деревьев, убраны разросшиеся кустарники. Прилегающая к скверу территория, которая является местом отдыха горожан, также будет благоустроена. Предполагается обновить песочное покрытие, малые формы, скамьи, выполнить некое разграничение зоны отдыха и сквера 40-летия Победы, чтобы эти территории не пересекались.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/53507/