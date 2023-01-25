«Атом-ТОР»: Николай Пегин обсудил с главой Озерского городского округа изменение границ ТОР.

В рамках рабочей поездки в Уральский федеральный округ генеральный директор АО «Атом-ТОР» Николай Пегин посетил ЗАТО «Озерск» и провел рабочую встречу с главой Озерского городского округа Евгением Щербаковым.

Стороны обсудили ряд вопросов дальнейшего развития ТОР «Озерск», в том числе формирования заявки на корректировку и изменение границ в целях дальнейшего привлечения резидентов, масштабирования действующих проектов.

В настоящее время в Челябинской области действуют две ТОР в городах присутствия Росатома — «Озерск» и «Снежинск». На обеих ТОР действуют 10 резидентов, объем плановых инвестиций превышает 1 млрд руб., количество плановых рабочих мест — 261.

Источник: https://atomtor.ru/