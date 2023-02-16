Роспотребнадзор рассказал, как часто следует чистить гаджеты от микробов.

Сотовый телефон — одна из самых грязных вещей, которую человек берет в руки. Как правильно чистить гаджет, рассказали специалисты Роспотребнадзора России.

«Сегодня все понимают, что инфекцию можно подхватить через руки. И поэтому руки мы моем. А телефон — нет. Между тем телефон постоянно подносим к лицу, на него попадают слизь и капли слюны, которые выделяются при разговоре. На поверхности аппарата создаются самые благоприятные условия для микробов»,

— говорят в ведомстве.

Эпидемиологи советуют россиянам регулярно обрабатывать телефон антисептическими средствами, особенно там, где корпус гаджета соприкасается с лицом. Если аппарат упакован в чехол, при обработке чехол нужно снимать и обрабатывать отдельно.

Для дезинфекции лучше всего использовать средства, предназначенные для обработки гаджетов. Антисептики на спирту лучше оставить на крайний случай.

Телефон следует обрабатывать после каждого посещения публичных мест, общественного транспорта. И обязательно — вечером.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/rospotrebnadzor-rasskazal-kak-chasto-sleduet-chistit-gadzhety-ot-mikrobov/