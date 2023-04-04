Информация для автовладельцев о необходимости соблюдения правил парковки.

Ежегодно с приходом весны поступают многочисленные жалобы от жителей Озерска на парковку автомобилей на газонах.

Специалисты отдела охраны окружающей среды администрации напоминают автовладельцам о недопустимости парковки транспортных средств на газонах, озелененных территориях, детских и спортивных площадках, а также в тех местах, где личный транспорт препятствует вывозу коммунальных отходов.

Если автомобиль колесами заехал на землю, ограниченную бордюром, независимо от того растет там трава или нет, это является нарушением правил парковки. За данное административное правонарушение предусмотрена ответственность: для граждан – в размере от 1 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 5 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц – от 50 до 200 тысяч рублей.

Нарушения фиксируют специалисты администрации Озерского городского округа и сотрудники Управления МВД России по ЗАТО г.Озерск. Зафиксировать транспортное средство, оставленное на газоне, самостоятельно могут и граждане, при этом на фото должен быть четко виден бордюрный камень (либо другое ограждение газона), а также нетвердая поверхность земли, дата, время и адрес. Эти данные необходимы для возбуждения дела об административном правонарушении.

Вместе с тем, в соответствии с существующим законодательством, жители сами определяют на общем собрании, где им надо обустроить газон, а где оборудовать парковочные места. С каждым годом, дворов, где жители активно участвуют в благоустройстве придомовой территории, становится больше. Для организации пространства придомовой территории жителям необходимо обращаться с инициативой в управляющую организацию.

Справочно:

В законе Челябинской области от 27.05.2010 №584-ЗО «Об административных правонарушениях в Челябинской области» под газоном понимается не имеющая твердого покрытия поверхность земельного участка, имеющая ограничение в виде бортового камня (поребрика, бордюра) или иного искусственного ограничения, покрытая травянистой и (или) древесно-кустарниковой растительностью естественного или искусственного происхождения, либо предназначенная для озеленения.

Информация и фото отдела охраны окружающей среды администрации Озерского городского округа.