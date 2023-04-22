Сильная магнитная буря накрыла Землю.

Степень возмущенности магнитного поля Земли достигала уровня G4, что по пятибалльной шкале означает очень сильную бурю, свидетельствуют данные Института прикладной геофизики.

Уровень G4 предполагает, что на Земле, помимо серьезных помех в связи, могут быть зафиксированы нарушения в радиосвязи, многочасовые нарушения спутниковой и радиочастотной навигации.

По мнению врачей, даже небольшие по силе магнитные бури могут оказывать влияние на людей, страдающих от психических расстройств, а также метеозависимости. Могут обостряться хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, ЦНС. Специалисты рекомендуют придерживаться листа назначений лечащего врача, отказаться от вредных привычек и чрезмерных физических нагрузок.

Между тем, всю последнюю неделю апреля ожидается череда слабых магнитных бурь: 26, 27, 28 и 30 апреля.

https://dostup1.ru/society/Silnaya-magnitnaya-burya-nakryla-Zemlyu_162165.html