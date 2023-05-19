В период с 23 по 26 мая 2023 года будут проводится работы по снятию поврежденного дорожного покрытия.

Управление капительного строительства Озерского городского округа доводит до сведения информацию:

В период с 23 мая 2023 г. по 26 мая 2023 г. будут проводиться работы по снятию поврежденного дорожного покрытия на участках автомобильных дорог по ул. Космонавтов - ул. Ленинградская (до парковки по ул. Ленинградская), ул. Лермонтова (от пр. Ленина и до пр. Победы), ул. Матросова (участок от ул. Дзержинского до школы № 25).

Убедительная просьба к водителям автотранспортных средств обеспечить свободный проезд дорожной техники, освободить ремонтируемые участки от легкового транспорта и использовать объездные пути.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/54721/