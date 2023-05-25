Во дворце культуры «Маяк» состоялся фестиваль искусств, посвященный Дню славянской письменности и культуры.

Праздник приурочен к дню памяти создателей славянской письменности - святых братьев Кирилла и Мефодия.

В нашем округе фестиваль проводится с 2017 года и реализуется по инициативе и финансовой поддержке мецената, почетного гражданина Озерска Андрея Комарова, духовно - просветительской программы «РОСТОК», Храма Покрова Пресвятой Богородицы и администрации Озерского городского округа.

Прошедший 24 мая фестиваль наглядно отразил суть этого праздника – объединение и восстановление духовной связи между славянскими народами в память о наших предках.

Открыли праздник гости из Челябинска - художники мастерской «Волшебные ручки», которые провели для детей и подростков мастер-классы по изготовлению славянской буквицы.

Мастер-класс «Обережная кукла» провели волонтеры творчества и медиа центр МБУ «КДЦ».

В фойе дворца культуры работала выставка мастеров прикладного творчества Озерска. Гости праздника по достоинству оценили украшения из природных материалов, изделия из стекла и дерева, игрушки из меха и многое другое.

В малом зале гости смогли посмотреть мини-спектакль «Сказка о попе и о работнике его Балде» по произведению А.С. Пушкина в исполнении юных артистов детского музыкального театра «Классики».

В 19:00 часов в концертном зале состоялся большой праздничный концерт с участием творческих коллективов «Культурно – досугового центра». Со словами поздравления выступили Благочинный Озерско – Кыштымского округа Челябинской епархии протоиерей Димитрий Шорин и заместитель начальника Управления культуры и молодежной политики администрации Озерского городского округа Анна Сокиркина. В своем выступлении они отметили, что праздник славянской письменности и культуры играет большую роль в жизни страны, выполняя свою главную миссию – просвещение и поддержка интереса подрастающего поколения к языкознанию, литературе, искусству, истории.

Тепло встретили зрители выступления творческих коллективов «Культурно-досугового центра»: хора русской песни, мужского и женского хоров, вокальных ансамблей «Аюшка», «Альянс», «Шоу-класс», театра песни, хореографических коллективов «Вдохновение», «Зарево», «Родничок», «Купава», «Вдохновение», «Сорока».

Текст и фото МБУ «КДЦ».

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/54747/