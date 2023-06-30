На улице Кыштымской появится наружное освещение.

Такое решение было принято депутатами на рабочем заседании в ходе корректировки бюджета. Кроме того, 29 июня на сессии были рассмотрены вопросы имущественного характера, внесены изменения в решения, касающиеся инициативного бюджетирования, информационно был заслушан доклад по реализации в округе национальных проектов.

В ходе корректировки бюджета были выделены или перераспределены средства на обеспечение деятельности управлений и бюджетных учреждений округа. В частности, решением депутатского корпуса в рамках муниципальной программы «Сохранение и использование культурного наследия Озерского городского округа» было направлено более 204 тысяч рублей на разработку проектно-сметной документации на ремонт зданий пропилей (павильонов) в Парке культуры и отдыха. В связи с удорожанием стоимости работ депутаты увеличили финансирование ремонта кровель в детском саду №43. На эти цели дополнительно будет направлено более одного миллиона рублей.

Также в ходе корректировки бюджета было направлено 12 миллионов рублей на реализацию мероприятий по строительству наружного освещения на улице Кыштымской. В соответствии с проектно-сметной документацией за счёт этих средств на участке улично-дорожной сети от пересечения ул. Кыштымской с пр. Ленина до поворота к ДСК (протяжённостью 2,7 километра) будут установлены 111 опор наружного освещения. Работы планируется начать в начале августа.

В связи с изменением закона Челябинской области об организации инициативного бюджетирования, муниципальным образованиям в настоящее время дано право самостоятельно определять сроки внесения инициативных проектов в администрацию. С учётом обсуждения этого вопроса на депутатской комиссии, в ходе сессии было предложено установить эти сроки с 10 октября по 1 ноября (три недели). Как пояснил начальник Управления экономики администрации Александр Жмайло, этого времени достаточно, чтобы инициаторы проектов могли предоставить все документы. Принципиальные изменения коснулись порядка использования бюджетных средств в объёме экономии, образовавшейся в ходе конкурсных процедур. В областном законе предложено два сценария: сэкономленные средства могут пойти на улучшение качественных и (или) количественных характеристик инициативного проекта, во втором случае – они могут быть направлены на реализацию другого инициативного проекта, для реализации которого ранее бюджетных средств было недостаточно. Кроме того, в документе было предложено конкретизировать срок направления запроса об определении части территории для реализации инициативного проекта в Управление имущественных отношений. Таким образом инициатор должен направить свой запрос не позднее чем за семь рабочих дней до окончания срока внесения инициативного проекта в администрацию.

Традиционно на июньской сессии депутатским корпусом утверждается план работы Собрания на второе полугодие текущего года. Он состоит из двух разделов. Первый касается проведения заседаний и нормотворческой деятельности. В частности, во втором полугодии запланировано провести шесть заседаний. В рамках контрольных полномочий депутаты решили заслушать, в том числе, информацию по итогам проведения летней оздоровительной кампании, в сфере благоустройства – по обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур. По рекомендации Законодательного Собрания Челябинской области в конце года озерскими парламентариям будут заслушаны итоги реализации в округе национальных проектов в 2023 году.

Следует отметить также, что в рамках работы профильных депутатских комиссий планируется заслушать вопрос об исполнении плана природоохранных мероприятий, а в августе провести выездное совещание с посещением детских оздоровительных лагерей.

Кроме того, на второе полугодие 2023 года запланировано проведение публичных слушаний о внесении изменений в Устав Озерского городского округа и на декабрь – о бюджете округа на 2024 год.

Информационно депутаты заслушали вопрос о реализации в Озерском городском округе национальных проектов. Из представленного доклада следует, что в 2023 году на территории Озерского городского округа в рамках пяти национальных проектов реализуются мероприятия десяти региональных: «Образование» – «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Социальная активность», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»; «Жильё и городская среда» – «Формирование комфортной среды»; «Демография» – «Финансовая поддержка семей при рождении детей» и «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»; «Цифровая экономика» – «Информационная безопасность» и «Цифровое государственное управление»; «Экология» – «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Челябинская область)»

Важно отметить, что реализация национального проекта «Экология» в округе возобновилась в этом году. Благодаря её мероприятиям предполагается приобрести для посёлков Метлино и Новогорный 72 контейнера, а также обустроить ряд площадок для сбора ТКО.

Напомним также, что в рамках проекта «Формирование комфортной среды» в округе ежегодно проводится благоустройство дворовых территорий и общественных пространств. В этом году за счёт средств программы в округе осуществляются работы по благоустройству сквера 40-летия Победы, а также трёх дворовых территорий, расположенных на пр. К. Маркса.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/55048/