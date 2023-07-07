Жительница Озерска перевела мошенникам почти 600 тысяч кредитных рублей.

В Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск обратилась 68-летняя жительница города, ставшая жертвой мошенников. Она рассказала, что ей позвонил мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов, и сообщил, что на ее имя незнакомый ей гражданин по генеральной доверенности пытается оформить кредит под предлогом получения средств на лечение. Затем с женщиной связался якобы сотрудник кредитной организации и предложил продолжить общение в мессенджере, куда прислал фото фальшивого служебного удостоверения. Все это убедило озерчанку в необходимости оформления кредита.

По указанию злоумышленника женщина оформила займ на сумму 600 тысяч рублей и пополнила банковскую карту, номер которой ей продиктовал «сотрудник кредитной организации» на сумму 574 тысячи рублей. За разглашение информации озерчанке пригрозили тем, что она станет соучастницей, поэтому она ничего не сообщила близким. Однако, когда на следующий день злоумышленник сообщил, что необходимо снять остаток средств и перевести их таким же образом, женщина прервала связь и позвонила сыну, после чего поняла, что стала жертвой мошенников.

Следственным отделом Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ о мошенничестве.

Полиция обращает внимание на то, что сотрудники силовых структур:

-не проводят следственных действий по телефонной связи;

-не отправляют фото служебных удостоверений;

-не осуществляют совместных звонков с представителями банковской сферы.

Помните, что подобная очередность и взаимосвязь звонков сразу должна вас насторожить, поскольку является признаком мошенничества.

Также соблюдайте простые правила финансовой безопасности:

-не осуществляйте никаких действий с банковскими картами по указаниям посторонних лиц, в том числе не называйте коды из сообщений;

-не оформляйте кредиты ни при каких условиях;

-не совершайте денежных переводов на неизвестные счета и номера телефонов.