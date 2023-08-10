Августовский звездопад — 2023: где и когда на него смотреть.

В ночь с 11 на 12 августа достигнет кульминации один из самых зрелищных звездопадов года — метеорный поток Персеиды.

Что такое Персеиды?

Метеорные потоки появляется, когда Земля проходит через пылевое облако, оставшееся от пролетевшей мимо кометы. Комету можно сравнить с грязным снежком. Когда она подлетает близко к Солнцу, ее ледяное ядро начинает испаряться, заключенные в нем мелкие камушки высвобождаются и улетают в космос, образуя длинный шлейф. При встрече с нашей планетой эти камушки на большой скорости входят в атмосферу и сгорают в ней, оставляя на небе яркие росчерки. Так и получается звездный дождь, не имеющий к звездам никакого отношения.

Поскольку Земля вращается строго по окружности (ну почти) с постоянной скоростью, то и звездопады происходят каждый год в одно и то же время. Персеиды — это августовский поток. Он связан с кометой Свифта-Таттла, которая пролетает рядом с Землей один раз в 134 года. Последний раз она максимально сблизилась с нашей планетой в декабре 1992 года. Прошедший вслед за этим метеорный поток был особенно интенсивным. Потом кометный след стал постепенно рассеиваться, но «звезды» по-прежнему падают очень часто. Этой ночью астрономы обещают 100—110 метеоров в час, то есть по одному-два каждую минуту.

Куда и когда смотреть?

Название Персеиды как бы намекает, что звездопад связан с созвездием Персея. И действительно, именно там находится радиант потока, то есть условная точка на небе, из которой вылетают метеоры.

Над нашим горизонтом Персей взойдет на северо-востоке после захода солнца и будет виден всю ночь, достигнув ближе к утру зенита. С первого взгляда это созвездие узнает не каждый, зато почти все без труда найдут соседнюю с Персеем Кассиопею, похожую на букву W. Чуть левее и ближе к горизонту от Кассиопеи есть яркая звезда Капелла. Радиант потока находится как раз между ними. Для поиска ориентиров также можно воспользоваться астрономическими приложениями для мобильных телефонов, например Blue Shift или Star Walk 2.

Что нужно для наблюдения?

Звездопады хороши тем, что наслаждаться ими можно без всяких оптических приборов. Наоборот: бинокли, подзорные трубы и тем более телескопы только сузят поле зрения и никаких метеоров вы не увидите. Однако для полноты ощущений лучше выехать за город, где засветка съест больше половины «падающих звезд».

Если по каким-то причинам в эту ночь вы не сможете полюбоваться Персеидами, то не беда. Поток сохранит высокую интенсивность еще в течение ближайшей недели.

Комета Свифта-Таттла. Фото: NASA

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/avgustovskiy-zvezdopad-2023-gde-i-kogda-na-nego-smotret/