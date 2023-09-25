Волонтеры Озерска стараются сделать окружающий мир чище.

23 сентября волонтеры СМИК (ДТДиМ) и волонтеры СМИК (школы №27) провели субботник на пляже «Дальний». Мероприятие прошло в рамках Всероссийской акции «Вода России».

- На первый взгляд все казалось очень чистым. Мы порадовались, что жители нашего города стали культурными, и пользуются урнами, которые находятся на пляже. Но при более тщательном осмотре мы собрали 12 мешков мусора и нашли 4 покрышки от колес, - рассказывают участники акции.

Специалисты отдела охраны окружающей среды администрации округа выражают благодарность волонтерам СМИК и их руководителю Потеряевой О. Л. за активную социальную позицию и стремление сделать мир чище, а также директору ООО «Спецсервис» Шварцу А. Л., который всегда поддерживает экологические акции и направляет специалистов и технику для вывоза мусора.

- С каждым днем все больше людей осознают важность решения экологических вопросов. Конечно, мы не сможем в одночасье решить глобальные проблемы, но в наших с вами силах сделать наш окружающий мир чище, - говорят муниципальные экологи.

В рамках Чистых игр была убрана «сложная» территория.

В субботу 23 сентября 9 команд встретились в Озерске на берегу Горьковского карьера, со стороны садов. Согласно правилам Чистых игр, их участники собрали мусор, разделили его на общий, стекло, пластик и металл. За каждый собранный мешок команды получили баллы в зависимости от наполнения. Через два часа была собрана огромная куча мусора, а победителем стала команда «Чистый куст», набравшая 97 баллов.

Стекло и пластик были сразу вывезены специализированной организацией на переработку.

Акция была организована командой КПИ ФГУП «ПО Маяк» (лидер - Зараменских Алексей), администрация Озерского городского округа предоставила инвентарь для проведения игр, ООО «Спецсервис» вывез мусор на полигон. Помощь в организации акции оказали волонтеры Озерского технического колледжа.

Миссия проекта - объединение людей по всему миру через Чистые игры, соревнования по уборке природных территорий от мусора и разделению отходов.

Информация и фото Отдела охраны окружающей среды.