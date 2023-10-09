Куда поступили выпускники Озерского городского округа в 2023 году.

По данным Управления образования, в этом году в Озерском городском округе окончили 9 класс – 724 учащихся, 11 класс – 337 учащихся.

Выпускники девятых классов при выборе дальнейшего пути разделились практически поровну: 338 продолжили обучение в школах и лицеях, 366 решили получить среднее профессиональное образование. Есть и такие, кто сразу после получения аттестата устроился на работу или пока не определился что делать дальше.

Выпускники 11 классов в большинстве своем успешно поступили в вузы: студентами стали 280 человек (83 процента), из них на бюджет зачислен 181 человек (65% от поступивших в вузы).

Следует отметить, что, как и раньше, интерес озерских выпускников к столичным образовательным учреждениям не ослабевает. Получать высшее образование озерские юноши и девушки будут в Москве – 48 человек (43 – бюджет, 5 - внебюджет) и в Санкт-Петербурге – 16 человек (10 - бюджет, 6 – внебюджет). Многие остались на Урале: в вузы Екатеринбурга приняты 88 человек (67 – бюджет, 21 – внебюджет) и вузы Челябинска - 66 человек (37 – бюджет, 29 – внебюджет). Учиться в вузах других городов страны уехали 42 человека. В Озерском филиале МИФИ сели за парты 20 выпускников 2023 года. 38 вчерашних 11-классников стали студентами колледжей. Незначительное число выпускников на данный момент нигде не работают и не учатся.

Для сравнения: в 2022 году поступили в вузы 267 человек (76% озерских выпускников), из них на бюджет - 184 (67 % от поступивших в вузы).

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/55943/