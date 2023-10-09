В Челябинске состоится Ночь искусств.

4 ноября три музея Южного Урала и парк «Россия — моя история» станут площадками ежегодной федеральной акции «Ночь искусств».

В Историческом музее Южного Урала программа будет так или иначе посвящена столетию: к юбилею были изданы несколько книг по истории музея, города и отреставрированного особняка Покровского. Задумана премьера спектакля по страницам книг, в постановке режиссера Олега Иванова. Все залы постоянной экспозиции будут работать до 23:00 — открытые реставрации, мастер-классы, экскурсии, живая музыка.

Программа Музея изобразительных искусств рассчитана на тонких ценителей и вдумчивых слушателей, потому что главной темой «Ночи искусств» в музее станет искусство западной Европы XVII—XX веков. Как изучается и атрибутируется живопись в современных реалиях? Какими загадками, легендами и символами наполнены картины великих мастеров? Речь пойдет о работах выставочного проекта «От барокко до бидермайера».

«Парадоксальные яркие идеи в науке и искусстве рождаются в ночное время. Поэтому словосочетание „ночь искусств“ не должно удивлять. Если задуматься, границы между разными видами искусств весьма призрачны. Одна из задач „Ночи искусств“ — показать неразрывность связей живописи, театра, музыки, архитектуры, литературы. Многим хочется в субботу выспаться за неделю. Тем, у кого день в субботу начинается позже обычного, „Ночь искусств“ как раз подходит: просыпайтесь и с хорошим настроением идите в музей, точно не опоздаете, мы тут будем до полуночи»,

— говорит директор Музея изобразительных искусств Станислав Ткаченко.

Историко-археологический музей-заповедник «Аркаим» приурочит к «Ночи искусств» целый фестиваль. И не на Аркаиме, а в старинном особняке на Красноармейской, 100.

«Музей-заповедник пригласит гостей в наш челябинский офис, где проведет первый „Аркаим-fest“. „Аркаим“ проведет для гостей экскурсии по историческому особняку, состоится концерт, спектакль, квизы, лекции и даже показ этномоды. Большая программа подготовлена для детей: мастер-классы, просмотр мультфильмов, сюрпризы от знаменитого челябинского мима Дмитрия Ускова»,

— пояснил директор музея-заповедника Виталий Волик.

Программа „Аркаим-fest“ завершится в 21:00.

Четвертой площадкой «Ночи искусств» станет мультимедийный исторический парк «Россия — моя история». Здесь предлагают изучать современное искусство с применением технологий погружения в виртуальную реальность.

Фото: предоставлено министерством культуры Челябинской области.

https://www.1obl.ru/news/kultura/v-chelyabinske-sostoitsya-noch-iskusstv/