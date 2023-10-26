В Озерске и Кыштыме отметили Покров Пресвятой Богородицы.

Праздничные мероприятия в честь православного праздника прошли в Кыштыме и Озерске в рамках духовно-просветительской программы «Росток» по инициативе и при финансовой поддержке предпринимателя и мецената Андрея Комарова.

Программа празднования началась в Кыштыме, где впервые был показан благотворительный спектакль «Время добрых дел», открывший в 2022 году ХIХ-й детский театральный фестиваль «Снежность». Участники постановки - дети с ограниченными возможностями здоровья из театральной инклюзивной студии «Мир на ладошке» и учащиеся Озерской детской музыкальной школы № 1 – играли для воспитанников школ, детских домов и благотворительных учреждений городов Касли и Кыштым. Зрителей покорила история об искренней и настоящей дружбе, и зал долго не хотел отпускать юных артистов.

Праздник продолжился в Озерске, где для детей в возрасте от 5-14 лет в ДК «Маяк» были организованы творческие мастер-классы. Юные озерчане с помощью различных техник создавали из картона русские избы с резными наличниками, объемные фигуры из бумаги, раскрашивали их красками. Все участники получили именные сертификаты и с радостью демонстрировали свои работы родителям и гостям мероприятия. Для многих детей мастер-классы, организованные в рамках духовно-просветительской программы «Росток», стали традицией. И каждый раз, как признались юные озерчане, они с большим интересом вовлекаются в творческий процесс, связанный с русской народной и православной культурой, а все поделки и рисунки бережно хранят дома.

Кульминацией празднования стала Божественная литургия в храме Покрова Пресвятой Богородицы с участием мужского хора «Держава» (Ганина Яма, г. Екатеринбург). Насыщенная программа завершилась прекрасным концертом в акустическом филармоническом зале ДМШ №1. Мужской хор под управлением Антона Лебедева исполнил духовные песнопения, произведения Сергея Рахманинова, Павла Чеснокова, Никиты Воронина, Григория Григорьева, Максима Котогарова и других отечественных композиторов.

Для справки:

Духовно-просветительская программа «Росток» реализуется в Озерском городском округе с 2017 года по инициативе и при финансовой поддержке мецената, почетного гражданина Озерска Андрея Комарова. Ее основными направлениями являются духовно-просветительская деятельность, развитие творческого потенциала детей и подростков, инклюзивные проекты, образовательные программы, благотворительные акции. Ежегодно в них участвует более 500 детей и подростков.

Программа «Росток» нацелена на содействие духовному и культурному развитию подрастающего поколения, формированию важнейших качеств человеческой личности. Для детей и подростков проводятся масштабные социально-культурные и образовательные мероприятия, которые в доступной форме приобщают к истории, искусству и традиционным ценностям. Ежегодно в рамках программы проходят мероприятия к Пасхе, Дню славянской письменности и культуры, Покрова Пресвятой Богородицы, творческие лаборатории и др.

Духовно-просветительская программа «Росток» проводится совместно с администрацией Озерского городского округа и при поддержке Челябинской епархии.

Материал и фотографии предоставлены пресс-службой духовно-просветительской программы «Росток».