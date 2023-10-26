В Челябинской области за шесть лет построили 51 спортивный объект.

В Челябинской области за последние несколько лет появилось много новых мест для занятий спортом. Благодаря этому количество жителей региона, которые занимаются спортом, увеличилось более чем на 10%.

В Челябинской области за последние несколько лет появилось много новых мест для занятий спортом. Благодаря этому количество жителей региона, которые занимаются спортом, увеличилось более чем на 10%. Показатель оказался выше, чем в среднем по стране, сообщает региональный Минспорт.

В 2020 году физкультурой и спортом занимались 43,5% населения, а в 2023 году эта цифра выросла до 53,9%. Ранее президент Владимир Путин поддержал объявление 2024 года Годом спорта.

«Особое внимание будем уделять массовому спорту. Наша задача — вовлечь в систематические занятия спортом к 2030 году 70% российских граждан, то есть сделать спорт нормой жизни для 93 миллионов человек, причем всех возрастов и групп здоровья»,

— заявил глава государства.

Сейчас в нашем регионе работают более 9000 спортивных объектов. За последние два года в Челябинской области появились спортивный комплекс «Динамо», два физкультурно-оздоровительных комплекса в Пласте и Златоусте, два крытых ледовых корта в Верхнеуральском районе и Миасском городском округе, залы для занятий борьбой и боксом в Кунашакском районе и лыжная база в Верхнеуральском районе.

Кроме того, завершилось строительство ФОКов в Копейске, Кусе, Бредах, Кыштыме, спортивно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом в Озерске, стадиона «Олимп» в селе Долгодеревенском, крытого хоккейного корта в Карталах и многого другого. В Челябинской области молодых спортсменов тренируют более трех тысяч специалистов.

«Спорт в Челябинской области с каждым годом набирает обороты. Я сама родом из Катав-Ивановска, и у нас не было физкультурно-оздоровительного комплекса и современных условий для занятия спортом. А сейчас идет строительство ФОКа с бассейном. Я очень этому рада. Важно создавать условия для занятий спортом для южноуральцев разного уровня физической подготовки и разного возраста»,

— рассказала бронзовый призер чемпионата Европы по дзюдо Сабина Гилязова.

https://www.1obl.ru/news/sport/v-chelyabinskoy-oblasti-za-shest-let-postroili-51-sportivnyy-obekt/