Юные озёрские боксёры завоевали 11 золотых и 9 серебряных медалей

С 10 по 11 ноября в городе Касли проходил XI открытый традиционный областной турнир по боксу в честь Героя Советского Союза гвардии генерал-полковника В.А. Востротина. В турнире приняли участие 110 спортсменов из разных городов Челябинской и Свердловской областей.

Команду Озерского городского округа представляли ребята из Озерска, Новогорного и Метлино.

2005-2004 гр.

I место: Шепелев Артем (Озерск), Ларионов Никита (Озерск), Медведев Данил (Озерск).

II место: Никулин Леонид (Озерск).

2003-2002 г.р.

I место: Шахисламов Ильдар (Новогорный), Кадыров Фарит (Метлино), Гайсин Максим (Озерск), Фоминых Владимир (Озерск).

II место: Соха Павел (Озерск), Коротков Виталий (Озерск).

2001-2000 г.р.

I место: Медведев Роман (Озерск), Камалиев Евгений (Озерск).

II место: Власюк Сергей (Озерск), Калачев Иван (Новогорный).

1999-1998 г.р.

I место: Кадыров Данил (Метлино).

II место: Беляков Владислав (Озерск), Михайлов Максим (Озерск).

2007-2006 г.р.

II место: Аникин Степан (Озерск).

Девушки

I место: Клюева Мария (Озерск).

II место: Бабина Валерия (Озерск).

По итогам соревнований у ОГО 11 золотых и 9 серебряных медалей.

Тренируются спортсмены под руководством тренеров Жигмонта А.В. (Озерск), Никулина Д.С. (Озерск), Кравчука А.В. (Озерск), Белова Н.В. (Метлино), Газизова В.Г. (Метлино), Галицкого Б.Н. (Новогорный).

Методисты МБУ Арена