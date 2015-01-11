Юные озёрские боксёры завоевали 11 золотых и 9 серебряных медалей

С 10 по 11 ноября в городе Касли проходил XI открытый традиционный областной турнир по боксу в честь Героя Советского Союза гвардии генерал-полковника В.А. Востротина. В турнире приняли участие 110 спортсменов из разных городов Челябинской и Свердловской областей.
Команду Озерского городского округа представляли ребята из Озерска, Новогорного и Метлино.
2005-2004 гр.
I место: Шепелев Артем (Озерск), Ларионов Никита (Озерск), Медведев Данил (Озерск).
II место: Никулин Леонид (Озерск).
2003-2002 г.р.
I место: Шахисламов Ильдар (Новогорный), Кадыров Фарит (Метлино), Гайсин Максим (Озерск), Фоминых Владимир (Озерск).
II место: Соха Павел (Озерск), Коротков Виталий (Озерск).
2001-2000 г.р.
I место: Медведев Роман (Озерск), Камалиев Евгений (Озерск).
II место: Власюк Сергей (Озерск), Калачев Иван (Новогорный).
1999-1998 г.р.
I место: Кадыров Данил (Метлино).
II место: Беляков Владислав (Озерск), Михайлов Максим (Озерск).
2007-2006 г.р.
II место: Аникин Степан (Озерск).
Девушки
I место: Клюева Мария (Озерск).
II место: Бабина Валерия (Озерск).
По итогам соревнований у ОГО 11 золотых и 9 серебряных медалей.
Тренируются спортсмены под руководством тренеров Жигмонта А.В. (Озерск), Никулина Д.С. (Озерск), Кравчука А.В. (Озерск), Белова Н.В. (Метлино), Газизова В.Г. (Метлино), Галицкого Б.Н. (Новогорный).
Методисты МБУ Арена