Доходы местных бюджетов на Южном Урале увеличатся на 3 млрд в 2017 году

Депутаты Заксобрания Челябинской области приняли нормативный акт, который увеличивает доходы местных бюджетов на Южном Урале на 3 млрд в 2017 году, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Речь идет о внесении изменений в закон Челябинской области о межбюджетных отношениях. «На комитете по бюджету и налогам мы рассмотрели данный вопрос расширенным составом. Местные бюджеты, конечно, в нем заинтересованы. Думаю, у нас есть все необходимые основания принять законопроект в первом и третьем чтениях. Добавлю, что представители других комитетов также поддержали это решение», – отметил спикер ЗСО, председатель профильного комитета Владимир Мякуш на заседании 15 декабря.

Как рассказал депутатам министр финансов области Андрей Пшеницын, для укрепления доходной базы местных бюджетов области и создания финансовых условий для эффективного решения вопросов местного значения предлагается с 1 января 2017 года передать из областного бюджета в бюджеты районов и городов 50% отчислений от налога, взимаемого по упрощенной системе налогообложения и 100% госпошлины за предоставление услуг через МФЦ.

Доходы местных бюджетов в 2017 году благодаря изменениям увеличатся на 2 млрд 996 млн рублей.

В связи с передачей в местные бюджеты дополнительных налоговых доходов настоящим законопроектом предусмотрена корректировка методики расчета индекса налогового потенциала, применяемого для расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением).

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