Озёрские горнолыжники — призёры соревнований

10 - 11 декабря 2016г. на горнолыжном комплексе «Солнечная долина» прошли соревнования 1 этапа Русмастерс кубка России по горнолыжному спорту среди любителей и ветеранов в 2х дисциплинах: гигант и специальный слалом.

От Озерска в этих соревнованиях за Челябинскую область приняли участие Зырина Ольга, Кулешов Владимир, Логинов Игорь, Верховод Евгений, Васильев Владимир, Пермяков Владимир, Баранов Евгений, Готлиб Владимир, Степанов Андрей, Степанова Нина, Усольцев Егор.

В зачете 1 этапа Русмастерс кубка России призерами в своих возрастных группах стали: Слалом гигант: Зырина Ольга - 2 место, Специальный слалом: Зырина Ольга - 2место, Кулешов Владимир - 3 место,

17 декабря на горнолыжном комплексе гора ЕЖОВАЯ (г. Кировоград Свердловской области) прошли соревнования по горнолыжному спорту среди любителей и ветеранов на кубок «Ежовой» в слаломе гиганте. Кулешов Владимир в своей возрастной группе занял 1 место.

Федерации горных лыж г. Озерска