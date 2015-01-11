Предупреждение метеорологов

По данным Челябинского ЦГМС 21 декабря в отдельных районах Челябинской области сохраняется аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более, с минимальными температурами в низинах до -40º.

21 декабря сохраняется вероятность возникновения ЧС обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, ростом пожаров в жилом секторе, увеличением случаев общего переохлаждения и обморожения, увеличения количества ДТП.

Руководителям организаций, коммунально-техническим службам (в пределах своих компетенций):

спланировать и организовать выполнение комплекса мероприятий по предупреждению, снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшению их последствий на подведомственных территориях, в том числе:

- обеспечить доведение данной информации до населения, руководителей и дежурных служб, заинтересованных организаций и предприятий (в том числе, разместить на официальных сайтах и местных СМИ);

- организовать взаимодействие со службами МВД, ЖКХ, дорожного хозяйства, энергетики по обмену информацией и совместным действиям;

- рекомендуется отменить либо перенести проведение культурно-массовых мероприятий на открытом воздухе;

- организовать мониторинг систем и объектов жизнеобеспечения населения (теплоснабжение, энергоснабжение, канализационные сети и т.д).

В. Чудов, начальник управления ГО и ЧС администрации Озерского городского округа.

А. Романов, оперативный дежурный МУ "ПСС ОГО".