Четверо водителей неправильно перевозили детей

С целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, снижение тяжести их последствий 21 декабря 2016 года вблизи МБДОУ детский сад №1, МБДОУ детский сад №27 и МБДОУ детский сад №43 на территории Озерского городского округа были проведены проверки нарядами ДПС, направленные на предупреждение нарушений, допускаемых водителями при перевозке детей в салонах автомобилей.

За период проведения данного профилактического мероприятия было проведено 169 профилактических бесед с водителями ТС о необходимости использования специальных детских удерживающих устройств и ремней безопасности при перевозке детей в салонах автомобилей.

Несмотря на то, что о данном мероприятии сообщалось заранее, было выявлено 4 нарушения правил перевозки детей. За данное нарушение правил, согласно ч. 3 ст. 12.23 Кодекса об административных правонарушениях, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 3 000 рублей.

ГИБДД напоминает, что автокресло необходимо для обеспечения безопасности и сохранения жизни и здоровья ребенка, а не для сотрудников ГИБДД, чтобы избежать штрафных санкций. Ребенок должен плотно сидеть в кресле и быть зафиксирован ремнем безопасности, а кресло надежно закреплено на сидении машины, иначе оно не спасет малыша в случае совершения ДТП.

Такие проверки сотрудники ГИБДД будут проводить и в дальнейшем в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск