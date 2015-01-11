Лёд готов к катанию

21 декабря 2016 в 10.00 были проведены замеры толщины льда на пруду в районе дома № 1 по пр. Карла Маркса.

В состав комиссии вошли представители Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа, Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа, Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа».

Толщина льда была измерена в тех местах пруда, где предполагается строительство горок для детей и составила 49 см и более. Лед такой толщины безопасен для катания.