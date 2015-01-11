МФК «Гранит» привез из Березовского только три очка

С 15 по 18 декабря в СОКе «Лидер» города Березовский прошли игры второго тура Первенства России по мини-футболу среди команд дивизиона «Центр» зоны «Урал-Зап.Сибирь». МФК «Гранит» прибыл на тур в самом, можно сказать, оптимальном составе: А.Заярный, Д.Колычев (вр); Д.Беляков, Д.Горбунов, З.Едыханов, А.Захаров, А.Кирин, М.Кузьмин, А.Лырчиков, В.Осокин, П.Харьков, Е.Черноскутов, Э.Шульц (к). Командой руководили С.Игонин и Е.Глазков. Как сообщил нам источник из судейского корпуса, обслуживавшего игры второго тура: «Гранит» понравился своей заряженностью на борьбу, самоотверженностью. Немного ребятам не хватило, чтобы завершить тур с более приемлемым результатом для себя». В Березовском «Гранит» провел четыре игры. Вот их результаты:

«Гранит» (Озерск) - «ВИЗ – 2000» (Екатеринбург) 3:4

Голы забили: А.Кирин, Е.Черноскутов, Э.Шульц.

«Звезда» (Горный Щит) - «Гранит» (Озерск) 5:4

Голы забили: А.Захаров, М.Кузьмин, А.Лырчиков, В.Осокин

«Гранит» (Озерск) - «Нефтяник» (Нефтеюганск) 7:5

Голы забили: З.Едыханов, А.Захаров-3, В.Осокин-3

«Металлург» (Магнитогорск) - «Гранит» (Озерск) 4:2

Голы забили: В.Осокин-2

В оставшихся двух турах предварительного этапа турнира нашей команде для попадания в восьмерку нужно будет приложить максимум усилий: собрать очки у команд, которые в данный момент находятся ниже озерчан в турнирной таблице (Газпромтрансгаз, Титан, ВИЗ-1999, Югорск) и зацепить хоть что-нибудь у трех команд, которые выше по турнирной таблице (Брозекс, Авто, УрГУПС). Получится это у команды или нет – время покажет. Следующий тур пройдет в Ревде с 13 по 15 января.

Положение команд после второго тура.

Брозекс (Березовский) 9 6 3 0 47 – 27 21

МФК «Новоуральск» 8 5 2 1 45 – 24 17

«Авто» (Качканар) 7 5 1 1 35 – 21 16

«УрГУПС» (Екатеринбург) 7 3 4 0 25 – 13 13

«Металлург» (Магнитогорск) 8 4 1 3 30 – 40 13

«Страта» (Ревда) 8 3 3 2 31 – 25 12

«ВИЗ-2000» (Екатеринбург) 7 3 1 3 26 – 25 10

«Гранит» (Озерск) 8 3 0 5 26 – 31 9

«Газпром» (Самара) 5 2 2 1 13 – 12 8

«Звезда» (Горный Щит) 5 2 1 2 14 – 18 7

«ВИЗ-1999» (Екатеринбург) 6 1 4 1 14 – 15 7

«Титан» (Верх. Салда) 7 2 1 4 23 – 36 7

«СКА-Елань» (Камышлов) 8 2 1 5 26 – 26 7

«Урожай» (Верх.Синячиха) 8 2 0 6 34 – 36 6

«Газпром» (Югорск) 8 2 0 6 22 – 41 6

«Нефтяник» (Нефтеюганск) 6 1 0 5 19 – 38 3

Пресс-атташе «Ассоциации футбола и хоккея ОГО» С.Любчанский

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