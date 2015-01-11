Новогоднее представление «Чудеса под Новый год» (для дошкольников, младших школьников и их родителей).

Именно 24 декабря, в 11.00, начнется преставление «Чудеса под Новый год», и юные зрители отправятся в уже знакомую деревню из спектакля «Жили у Бабуси», где Дед и Бабка тоже готовятся встречать долгожданный праздник. А что для него нужно? Конечно, ёлка, угощения и хорошее настроение.

Но сможет ли Дед найти в лесу ёлку? Кого из зверей он повстречает на своём пути? Правда ли, что Снеговик может ожить под Новый год? Какие чудеса ждут главных героев? Ответить на все эти вопросы вы сможете, побывав на новогоднем представлении «Чудеса под Новый год».

Помимо спектакля с превращениями вас ждёт весёлая интермедия вокруг ёлки. На празднике обещали быть Мишка косолапый, Снеговик, маленький Зайчик и, конечно, главный волшебник – Дед Мороз со своей любимой внучкой Снегурочкой.

«Чудеса под Новый год» происходят в театре кукол уже 24 и 25 декабря.

Ольга Жукова