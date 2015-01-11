Южноуральские школьники узнали результаты итогового сочинения

В Челябинской области стали известны результаты написания итогового сочинения выпускников, сообщает министерство образования.

По итогам более 99% учеников получили «зачет», который является одним из условий допуска обучающихся к единому государственному экзамену.

Выпускники могли выбрать одну из пяти предложенных тем, которые стали известны лишь за 15 минут до начала сочинения. Одно из обязательных условий – опора на литературные произведения.

Напомним, выпускники, получившие «незачет», не явившиеся по уважительной причине или не завершившие экзамен по уважительной причине смогут написать сочинение повторно в феврале и в мае 2017 года.

«Итоговое сочинение прошло согласно установленному порядку, без нарушений и технологических сбоев. Проверяли работы выпускников школьные комиссии, все ребята уже ознакомились со своими результатами, а бланки работ загружены в федеральную информационную систему», – отметила начальник управления общего образования министерства образования и науки Челябинской области Елена Тюрина.

В министерстве образования и науки области стали известны тематические предпочтения выпускников. Более 25,73% писавших остановились на теме «Когда нужно сдерживать душевные порывы?». На втором месте по популярности оказалась тема «Почему человеку важно не запятнать свою честь?» – об этом размышляли 25,06% участников испытания. Примерно столько же экзаменуемых – 24,78% – захотели рассказать, какими качествами, по их мнению, должен обладать настоящий друг. «Нужно ли анализировать свои ошибки?» – задумались 20,57% выпускников. А вот тема «Как вы понимаете слова философа СПИНОЗЫ: «Души побеждают не оружием, а любовью и великодушием?» – оказалась востребована мало: ее выбрали только 3,85% авторов сочинений.

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