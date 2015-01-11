Новогодний розыгрыш от «УКС-Озёрск»

"Уральские кабельные сети" поздравляют всех с наступающими Новым годом и Рождеством!

И приглашают принять участие в розыгрыше! Среди призов - бесплатный интернет на срок до 6 месяцев!

Чтобы побороться за него и другие призы, ничего особого делать или куда-то бежать не надо. Просто внесите абонентскую плату за следующий месяц до января 2017 и... всё))))

Вы, а точнее, ваш лицевой счет автоматически примет участие в розыгрыше, если 9-го января на нем будем сумма, равная 1 абонентской плате. В основном этапе будут разыграны 20 сертификатов на 1 месяц бесплатного интернета с вашим действующим тарифом.

А вот среди тех, у кого будет оплачено 2 месяца, будут разыграны еще 5 сертификатов на 2 месяца бесплатного интернета.

Среди тех, у кого 3 месяца и больше - 5 сертификатов на 3 месяца бесплатного интернета.

А наш "Джекпот" - 6 месяцев бесплатного интернета - будет разыгран среди тех, кто в течение 2016 года не имел задолженности по абонентской плате.

Розыгрыш состоится 9 января!

Предлагаем Вам заранее пополнить ваш лицевой счет и принять участие в розыгрыше!

Но если вдруг не успеете - не беда! Списание абонентской платы за Интернет в январе 2017 года перенесено с 1-го на 10 число!