Несовершеннолетние воспитанники детского дома ответят за угон автомобиля

Следственным отделом по ЗАТО г.Озерск СУ СКР по Челябинской области проводится системная работа по расследованию и профилактике тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними лицами. 28 декабря прокурором ЗАТО Озерск утверждено обвинительное заключение в отношении двух несовершеннолетних лиц, воспитанников озёрского детского дома (оба 2000 года рождения).

Совершенное преступление комментирует Олеся Фаткуллина, лейтенант юстиции, старший следователь следственного отдела:

- Согласно выясненным в рамках уголовного дела обстоятельствам, в конце августа 2016г. в дежурную часть УВД поступил вызов о том, что двое несовершеннолетних лиц осуществляют угон автомобиля. Как впоследствии было установлено, они решили похитить автомобиль с целью катания. Ими был найден ВАЗ-2106, который был расположен на неохраняемой стоянке возле здания «Челябинвестбанка» по улице Октябрьской.

Злоумышленники вручную транспортировали автомобиль во дворы за здание ВНИПИЭТ, где он был ими взломан. Несовершеннолетние обнаружили, что в машине отсутствует аккумулятор, но это обстоятельство их не остановило:

- У обвиняемых возник умысел на совершение кражи аккумулятора из другого автомобиля с целью установить его в похищенный ВАЗ-2106. Они вернулись на ту же неохраняемую стоянку, где нашли автомобиль ВАЗ-2101, у которого выбили боковое стекло со стороны водителя. Открыв в дальнейшем капот, несовершеннолетним не удалось открутить аккумулятор. Продолжая свой преступный умысел, они отправились во двор, расположенный между домами №25 и №27 по проспекту Карла Маркса. Там они обнаружили автомобиль ВАЗ-2104 с незапертым капотом и довели свой преступный замысел до конца. Похитив аккумулятор, злоумышленники отправились к ранее угнанному автомобилю, однако по дороге были задержаны сотрудниками полиции, направленными ранее в этот район.

После задержания двое несовершеннолетних лиц своей вины не отрицали, дали признательные показания. Следственным отделом по ЗАТО г. Озерск СУ СКР по Челябинской области им было вменено три состава преступления: ст.166 ч.2 п. «А» УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем», ч.3 ст.30 п.«а» ч.2 ст. 158 УК РФ «Приготовление к преступлению» и п.«а» ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Один из составов отнесен к тяжким преступлениям, другие два – к преступлениям средней тяжести. Органами следствия обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В ходе расследования было также установлено, что указанные лица неоднократно попадали в поле зрения правоохранительных органов в связи с противоправными действиями. В этой связи следственными органами, в порядке, предусмотренном ч.2 ст.158 УПК РФ внесено представление в адрес начальника УМВД по ЗАТО Озерск об устранении причин, способствовавших совершению преступления.

Следственный отдел по ЗАТО г.Озерск СУ СКР по Челябинской области обращает внимание жителей округа на необходимость контроля своих автотранспортных средств, обеспечению их дополнительными средствами защиты.