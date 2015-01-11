Новый вытрезвитель Челябинска примет первых посетителей 9 января

В Челябинске 28 декабря состоялось официальное открытие вытрезвителя – первых посетителей учреждение примет уже 9 января 2017 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД региона.

Центр временного пребывания лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, по улице Курчатова, 26 создан совместными усилиями мэрии и полиции. Ранее здесь уже работал вытрезвитель, пока в 2010 году эти учреждения не упразднили. После этого всех нетрезвых граждан доставляли в медучреждения – 40-50 человек ежедневно.

Новое здание рассчитано на 35 койко-мест, срок пребывания граждан – от 3 до 24 часов. Каждая палата оснащена камерами видеонаблюдения. Специалисты центра будут оказывать доврачебную медико-санитарную помощь лицам, а охрану учреждения обеспечат сотрудники ЧОПа. Штатная численность персонала – 35 человек. Вытрезвитель начнет принимать граждан с 9 января 2017 года.

«Лица, поступающие в данное учреждение, будут направляться к наркологу, который проведет с ними соответствующую работу: поставит на учет, побеседует. За нахождение в нетрезвом виде в общественном месте правонарушители будут привлечены к административной ответственности», – отметил начальник ГУ МВД РФ по Челябинской области Андрей Сергеев.

Отметим, что вытрезвитель стал первым и пока единственным в Уральском федеральном округе. Аналогичное учреждение планируется открыть в Магнитогорске.

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Фото пресс-службы ГУ МВД РФ по Челябинской области