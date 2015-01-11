Байрам значит праздник

Сегодня варю особый плов. Рецепт его создан Каримом Махмудовым и представляет собой микс разных вариантов. Богатый плов… Карим-ака дал ему название «байрам палов», что в переводе означает «праздничный плов». Но на русский почему-то перевели как «изобилие». Но сути блюда это не меняет.

Поскольку тут у нас будет присутствовать гранат, и я предварительно его «распаковывал», вспомнилась одна история из моей прошлой жизни.

Как я уже раньше говорил, работа у меня была разъездная: круглый год кочевал из гостиницы в гостиницу по городам и весям. Наивно думать, что в те времена народ сплошь и рядом стоял у станка или участвовал в возделывании полей. Масса людей перемещалась по стране по каким-то свои делам, которые не имели ни грамма отношения к государственным. Это и шабашники, и спекулянты, и каталы… В общем, перечислять долго.

У каждого, конечно же, был свой «куст», как у незабвенных «детей лейтенанта Шмидта», и потому пути часто пересекались. С кем-то даже завязывались вполне дружеские отношения. Приятно же, приехав в незнакомое место за тридевять земель, вдруг увидеть в гостинце знакомую рожу :D

Вот среди таких знакомых был один армянин по имени Гарник. Чем он занимался, сказать не могу. Спрашивать было как-то не принято. Но по некоторым приметам получалось, что был он перевозчиком наркоты. Спокойный, образованный, эрудированный и с кучей бабок. И вот как-то под Новый год, по-моему в Гурлене Хорезмской области, пути наши пересеклись в очередной раз. Развлечений особых в те времена не было, посему решили просто отметить праздник за рюмкой да неспешной приятной беседой.

И вот приближается бой курантов, на столе шампанское, водка, какое-то мясо, фрукты и среди них гранаты. Выпили еще до Нового года, потом по чуть-чуть после, и вот Гарник берет гранат, начинает его чистить и как бы между прочим говорит спокойно так:

- Гранат вообще интересная штука… Вот откуда он знает, сколько дней в году?

Я удивился такому повороту разговора, а Гарник продолжал:

- У него же зерен столько, сколько дней в году. В обычный год – 365, в високосный – 366.

У меня глаза на лоб полезли. На лице человека не было и тени улыбки, все на полном серьезе. Я только промолвил:

- Не может быть!

Ответом мне было:

- Не веришь – можешь проверить.

Я замешкался, а потом взял гранат в руки. Потом начал его чистить и считать. Гарник спокойно наблюдал:

- Может, еще поспорим?

Спорить я отказался. Вот так между рюмками, закуской я напряженно считал, расковыривая гранат. Сбивался, снова пересчитывал… Закончил к утру. Торжественно провозгласил:

- Тут не 365 зерен! – и ехидно добавил: - Может, гранат неправильный попался?

Гарник так же спокойно ответил:

- Гранат как гранат. Мне тоже такую ерунду говорили, а я не поверил. Я пошутил, но кто ж знал, что ты такой серьезный?

И тут мы оба заржали. Представляю, как это глупо выглядело со стороны: сидит дурень в новогоднюю ночь и считает зерна граната)))

Но это присказка, а я перейду к плову. Фоток не будет, потому что обо всем рассказано и показано. Нужно только соблюсти очередность.

Нам понадобится:

1 кг риса

1 кг баранины или говядины

1 кг моркови

150 г курдючного сала или растительного масла

2-3 средних луковицы

1 айва

2 головки чеснока

нут, изюм, барбарис, специи и соль по вкусу

гранат

5-6 перепелиных яиц (для украшения).

Нут замачивается с вечера. А утром, почистив и порезав, как обычно, продукты начинаем готовку. Первым делом вытапливаем сало или сильно разогреваем масло.

Обжариваем лук до светло коричневого цвета.

Обжариваем мясо до румяной корочки.

Обжариваем морковь до обмягчения и полуготовности.

Забрасываем промытый нут, чеснок целыми головками, айву, разрезанную на две половины с удаленной сердцевиной, барбарис. В это же время можно закинуть изюм, а можно закинуть его тогда, когда поставим плов на упревание. Кладем специи, но не солим, иначе нут не сварится. Заливаем горячей водой, чтобы она только покрыла продукты, добиваемся закипания, убавляем огонь до легкого бульканья и варим зирвак 1-1,5 часа.

Проварив зирвак положенное время, солим, аккуратно достаем айву и чеснок на отдельную тарелку и закладываем промытый рис. При необходимости доливаем воды чуть выше риса и делаем огонь на полную катушку. Ждем, когда влага впитается.

Как только влага ушла, собираем рис горкой. Сделав в центре горки отверстие, закладываем в него вымытые перепелиные яйца и закапываем их. Выкладываем на горку чеснок и айву. Плотно закрываем крышку и ставим плов на самый маленький огонь на полчаса.

Выждав полчаса, открываем крышку, вытаскиваем айву и чеснок на тарелку, откапываем и чистим яйца. Плов хорошо перемешиваем и выкладываем на ляган. Чеснок и айву сверху, сюда же почищенные яйца. Посыпаем зернами граната. Вот это и есть байрам палов. Приятного аппетита и с праздником!