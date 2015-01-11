Какие законы Челябинской области вступили в силу с 1 января 2017 года

Каждый год региональное законодательство подвергается изменениям. Законы с 1 января 2017 года, как новые, так и изменения в действующие законы, способны повлиять на жизнь южноуральцев. Предлагаем познакомиться с основными изменениями в законах с 1 января 2017 года и учитывать их в своей деятельности.

Информация подготовлена Законодательным Собранием совместно с редакцией газеты «Губерния».

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Фельдшерам выплатят «подъемные»

Специалистам со средним профессиональным медицинским образованием, прибывшим работать в сельское поселение или рабочий поселок, будет предоставляться единовременная компенсационная выплата в размере 500 тысяч рублей. Фельдшер должен быть не старше 50 лет.

Закон предполагает, что фельдшер, приехавший работать на селе, заключает договор с министерством здравоохранения Челябинской области и органами местного самоуправления, согласно которому медработник обязуется проработать в определенном поселении в течение пяти лет. Полученные по договору средства фельдшер может потратить на любые цели – улучшение жилищных условий, покупку транспорта и пр. Для реализации проекта закона в областном бюджете на 2017 год предусмотрены дополнительные средства в размере десяти миллионов рублей – это двадцать рабочих мест. Сегодня по данным Минздрава нехватка фельдшеров составляет порядка 140 человек.

Александр Журавлев, заместитель председателя Законодательного Собрания Челябинской области:

- Правительство Челябинской области и региональное министерство здравоохранения определят конкретные территории, куда прежде всего нужно направить фельдшеров. То есть в первую очередь мы будем укомплектовывать именно те пункты, где наблюдается более острая нехватка в специалистах. В то же время в областной минздрав могут обращаться фельдшеры, которые желают трудиться на селе или которые уже переехали туда. Заявки будут анализироваться, при необходимости – со специалистом будет заключаться договор, уже после которого фельдшер получит право на выплату.

Законопроект о выплатах фельшерам появился из наказов избирателей.

В коррекционные сады вернут ставки медработников

В 2014 году медицинских специалистов вывели из штата детсадов из-за прекращения финансирования за счет средств областной субсидии на выплаты зарплаты медперсоналу. Предполагалось, что медицинские услуги детям в дошкольных образовательных учреждениях Южного Урала компенсирующей направленности должны оказывать сотрудники поликлиник. Однако заведующие детских садов и родители отказывались принять такое положение дел, во время предвыборной кампании они обратились к депутатам с просьбой вернуть медработников в учреждения.

Просьбу поддержал губернатор Челябинской области Борис Дубровский и внес проект закона «О предоставлении субвенций местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях». Этот закон дает право финансирования уже утвержденных и выделенных ставок.

Планируется, что с 1 января 2017 года в детских садах компенсирующего вида появятся полные ставки таких специалистов, как врач, медицинская сестра, медицинская сестра по массажу, а также инструктор по лечебной физкультуре. На содержание штатных медицинских работников будет направлено 67 млн рублей в год.

Сегодня на Южном Урале около 30 тысяч детей дошкольного возраста нуждаются в коррекционном лечении.

Имена меценатов узнает Южный Урал

С 1 января 2017 года вступит в силу Закон Челябинской области «О стимулировании меценатской деятельности».

Законом предусмотрено:

1) присуждение меценатам почетного звания «Почетный меценат Челябинской области»;

2) присвоение имен меценатов учреждениям культуры;

3) установка на зданиях информационных надписей, содержащих имена меценатов;

4) информационное освещение деятельности меценатов в средствах массовой информации.

Почетное звание «Почетный меценат Челябинской области» будет присваиваться гражданам, оказавшим безвозмездную помощь организациям культуры (передача имущества, денежных средств и т.д.) на сумму не менее 3 000 000 рублей в течение трех лет.

Решение о присвоении указанного звания будет принимать общественный совет по наградам на основании ходатайства Министерства культуры Челябинской области.

Присвоение почетного звания будет сопровождаться вручением нагрудного знака и удостоверения.

Увеличили пособие для опекаемых детей

С 1 января 2017 года в регионе увеличивается ежемесячное денежное вознаграждение приемным родителям и опекунам с 5 051 до 7 556 рублей в расчете на одного ребенка. Этой мерой соцподержки будут пользоваться примерно 10 тысяч детей. Выплата будет осуществляться за счет областного бюджета.

Татьяна Никитина, министр социальных отношений:

- В 2014 году губернатором Челябинской области Борисом Дубровским была поставлена задача по сокращению численности детей, которые проживают в детских учреждениях. Органы социальной защиты активизировали работу по устройству детей в семьи, принято много организационных мер. В том числе меры по поддержке семей, которые берут на воспитание детей старше 10 лет, детей-инвалидов, братьев и сестер, пятерых и более детей. Только за последние два года банк данных по детям-сиротам сократился на 27 процентов.

Около трех тысяч детей находятся в детских домах, в отношении которых активно ведется работа по поиску каждому из них родителей.

Патент для иностранных рабочих подорожает

С 1 января 2017 года вступит в силу Закон Челябинской области «Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда Челябинской области»

Закон направлен на правовое регулирование налогообложения доходов иностранных граждан, осуществляющих в Челябинской области трудовую деятельность на основании патента.

В 2017 году величина ежемесячного платежа, уплачиваемого иностранными гражданами за патент, составит 3600 рублей, это на 100 рублей выше, чем в 2016 году.

В результате реализации данного закона в областной бюджет в 2017 году поступит около 300 млн. рублей.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Установлены требования к профессиональным знаниям и навыкам кандидатов на должность главы

Принят Закон Челябинской области о требованиях к уровню профессионального образования, профессиональным знаниям и навыкам, являющимся предпочтительными для осуществления главами городов и районов отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципальных образований. После поправок в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления» установить подобные требования к участникам конкурса субъекты РФ могут самостоятельно.

В законопроекте предполагается наличие у кандидата высшего профессионального образовании, профессиональных знаний и навыков в области законодательства Российской Федерации и законодательства Челябинской области:

1) знание Конституции Российской Федерации;

2) знание Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

3) знание Устава (Основного Закона) Челябинской области и устава соответствующего муниципального образования;

4) знание основных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О противодействии коррупции», законов Челябинской области о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями;

5) навыки управленческой деятельности.

Установлена ответственность за нарушение правил благоустройства

Депутаты Законодательного Собрания дополнили перечень правонарушений по благоустройству, за которые полагается административная ответственность.

Дополнение Закона Челябинской области «Об административных правонарушениях в Челябинской области» позволит привлекать к административной ответственности в сфере благоустройства также:

- за оставление транспортного средства на газонах, тротуарах, озелененных территориях, детских и спортивных площадках (наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц – от трех тысяч до шести тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей);

- за непроведение работ по содержанию и уборке территорий и объектов благоустройства, повлекшее их загрязнение и засорение (наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до трехсот тысяч рублей);

- за невыполнение сроков и порядка проведения работ по содержанию мест и (или) сооружений для сбора, временного хранения и размещения, переработки мусора, отходов производства и потребления, установленных федеральным законодательством (наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до трехсот тысяч рублей);

- за самовольную установку временных объектов (палаток, павильонов, надувных аттракционов (батутов) (наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч рублей до пяти тысяч рублей, на должностных лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц – от пятидесяти тысяч рублей до ста тысяч рублей).

Анатолий Брагин, председатель комитета Законодательного Собрания по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению:

– Вопрос, касающийся правил благоустройства, архиважный для органов местного самоуправления. С 2012 года, после того как у нас были отменены аналогичные нормы, в муниципалитетах сложилась парадоксальная ситуация: правила благоустройства есть, но ответственности за их невыполнение нет, и как результат – мы зарастаем грязью и бурьяном.

Также на заключительной сессии в декабре 2016 года депутаты приняли закон, наделяющий органы самоуправления городских и сельских поселений полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях. Ранее, этим правом обладали только должностные лица органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов.

Сегодня в Челябинской области насчитывается 319 муниципальных образований, из них 27 городских поселения, 242 сельских поселения.

НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА

IT-шникам снизят налоговую нагрузку

Новый закон дополнил перечень видов деятельности, при осуществлении которых организациям и индивидуальным предпринимателям, применяющим упрощенную систему налогообложения, установлены пониженные налоговые ставки, двумя новыми видами деятельности:

- разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги,

- деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов.

Для IT-организаций устанавливается пониженная налоговая ставка в размере трех процентов сроком на пять лет. При этом не имеет значения срок деятельности компании.

Условием для применения пониженной налоговой ставки организациями и индивидуальными предпринимателями является объем доходов за отчетный (налоговый) период по конкретным видам деятельности, который должен составлять не менее 70 процентов в общем объеме доходов от реализации товаров (работ, услуг).

По мнению министра информационных технологий и связи Челябинской области Александра Козлова, это срок, который позволит новым IT-компаниям, которые, как предполагается, будут приходить в Челябинскую область, закрепиться в регионе, набрать необходимые компетенции и связи.

Принятый закон направлен на увеличение доли инновационных предприятий, ускорение процесса импортозамещения иностранных программных продуктов отечественными разработками, развитие научно-технического потенциала Челябинской области.

Инвесторов избавят от бумажной работы

По инициативе губернатора Челябинской области Бориса Дубровского внесены изменения в два областных закона – «О снижении ставки налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков» и «О налоге на имущество организаций».

Специалисты минэкономразвития области проанализировали эффективность использования льгот, предоставляемых инвесторам в регионе. Выяснилось, что востребованность минимальная: с 2012 по 2015 год льготами по налогу на имущество воспользовались 11 инвесторов, по налогу на прибыль – одна организация. По мнению министра экономического развития области Сергея Смольникова, одна из причин низкой активности предприятий – громоздкая процедура оформления льгот.

В связи с этим, основные принципы, которые заложены в поправки к областным законам – прозрачность и простота применения льгот, отказ от конкурсных процедур, заявительный характер предоставления льгот. Расширились категории льготных налогоплательщиков.

Так, например, предоставляются налоговые льготы для организаций, заключивших специальные инвестиционные контракты (СПИК). Ставка налога на прибыль для них снижается до 13,5 процентов, а налога на имущество – обнуляется. Для инвесторов, заключивших СПИК с федеральным участием, ставка по обоим налогам снижается до 0 процентов. Также под налоговые послабления попали организации, участвующие в региональных инвестиционных проектах. Ставка налога на прибыль для них снижена до 10 процентов, налога на имущество – до 0 процентов. Изменения коснулись и организаций, заключивших соглашения о государственно-частном партнерстве (ГЧП) или концессионные соглашения с Челябинской областью (налог на прибыль – 13,5 процентов, налог на имущество – 0 процентов на пять налоговых периодов).

Нулевую ставку по налогу на имущество организаций на один налоговый период получат и компании, которые с начала следующего года создадут объекты недвижимости первоначальной стоимостью не менее восьми миллионов рублей, а также организации предоставляющие гражданам жилье по договорам найма.

Константин Захаров, заместитель председателя Законодательного Собрания:

- Впервые льготы для инвесторов мы начали вводить с 2005 года, и сегодня у нас наработан большой опыт взаимодействия с бизнесом, понимания того, что работает, а что нет.

В новой версии законов есть несколько существенных изменений, к которым прежде всего относится заявительный порядок получения льготы. В предыдущих законах была конкурсная процедура, которая усложняла процесс получения льготы, формализовала его, была неудобна для бизнеса. С 1 января 2017 года, если предприниматель видит, что его компания подпадает под действие закона на получение льготы, то может самостоятельно обратиться в налоговую инспекцию с заявлением и документами, подтверждающими право на льготу.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Количество земельных участков, предоставляемых гражданам бесплатно, увеличится в три раза

Теперь доля земельных участков, планируемых к бесплатному предоставлению гражданам увеличена втрое и должна составлять не менее 30 процентов от общего количества сформированных земельных участков, планируемых к предоставлению гражданам для индивидуального жилищного строительства в очередном году (раньше этот показатель был равен 10 процентам).

Кроме этого, законом ужесточены требования к формированию земельных участков. Теперь земельные участки должны формироваться с учетом сведений: о транспортной доступности, об отсутствии на земельном участке производственных и опасных производственных объектов, о наличии инженерной инфраструктуры и возможности использовать земельный участок по назначению без предварительной подготовки территории (рекультивация, дренаж).

Данная мера позволит гражданам располагать информацией о земельном участке «не выходя из дома» и избежать предоставления земельных участков в неблагоприятном месте.

Инвесторам–застройщикам выделят землю бесплатно, если часть квартир будет предоставлена

обманутым дольщикам и жильцам ветхо-аварийных домов

Теперь инициатору инвестиционного проекта по распоряжению губернатора Челябинской области может предоставляться земельный участок под строительство многоквартирных жилых домов, в которых не менее 15 процентов от общего количества жилых помещений будет предоставляться по договору социального найма гражданам, пострадавшим от действий либо бездействия застройщиков (обманутым дольщикам) или в собственность, или социальный найм гражданам, переселяемым из ветхих и аварийных многоквартирных домов.

Таким образом правительство Челябинской области планирует обеспечить привлечение финансовых средств потенциальных инвесторов-застройщиков для решения вопросов расселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, а также обеспечения жильем граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков.

Кроме этого, закон дополнен таким критерием масштабных инвестиционных проектов, как строительство многоквартирных домов, в которых не менее 60 процентов жилых помещений будет приобретено в муниципальную или областную собственность по цене не выше средней рыночной стоимости квадратного метра, установленной в области на текущий год.

ЭКОЛОГИЯ

Ликвидация накопленного вреда окружающей среде

С 1 января 2017 года Министерство экологии Челябинской области наделено полномочиями по выявлению и оценке объектов накопленного вреда окружающей среде, а также организации работ по ликвидации такого вреда. Данные изменения внесены в Закон Челябинской области «Об отходах производства и потребления» в связи с изменением федерального законодательства в сфере охраны окружающей среды.

Выявляются объекты путем обследования территорий, на которых расположены бесхозяйные объекты капитального строительства и объекты размещения отходов. Сведения о выявленных объектах вносятся в государственный реестр. Работы по ликвидации накопленного вреда включают в себя проведение обследований, в том числе инженерных изысканий, разработку проекта, а также контроль и приемку выполненных работ.

К наиболее известным объектам накопленного вреда на территории Челябинской области относятся Челябинская городская свалка бытовых отходов и хранилище отходов добычи и производства меди в 1910-1989 годах, с которого загрязненные стоки попадают в Аргазинское водохранилище.

В 2016 году разработан проект снижения загрязненного стока в Аргазинское водохранилище. В целях восстановления территории, на которой расположена Челябинская городская свалка, в 2016 году выполнялись геологические и геодезические изыскания для подготовки проекта рекультивации. Разработка проекта запланирована на 2017–2018 годы (на эти цели предусмотрены средства областного бюджета в размере 100,0 млн. рублей). Начало работ по рекультивации запланировано в 2019 году (на эти цели планируются субсидии за счет средств федерального бюджета в размере 699,6 млн. рублей).

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