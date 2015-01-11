Галантный концерт и вечер звезд уральского джаза пройдут в Челябинской филармонии

13 января в зале органной и камерной музыки «Родина» состоится концерт «Галантные празднества». На сцену выйдут солисты челябинской филармонии Наталья Воронкина и обладатель уникального тембра Сергей Ванин (контртенор), сообщает министерство культуры. Концерт перенесет слушателей в галантный век Людовика ХIV, где наслаждались встречами, танцами, пением, музицированием, демонстрировали безукоризненность манер, остроумие, умение вести беседу, понимать язык жестов и взглядов. В программе концерта вокальные и инструментальные сочинения Р. Шумана, К. Дебюсси, Г. Генделя, Ф.Пуленка, Ш.Гуно, В.Моцарта, Г.Пёрселла, П.Чайковского, Ж.Оффенбаха. 16 января на сцене концертного зала имени Прокофьева соберутся лучшие музыканты Челябинска, которые почтят память своих ушедших коллег-джазменов, чье творчество осталось в памяти меломанов. Весь вечер со сцены будут звучать всевозможные направления джаза, от традиционного свинга до современных авторских сочинений. Ежегодно такие джазовые вечера становятся одними из главных событий культурной жизни города. Впервые музыкальный марафон «Памяти друзей» прошел 14 января 2007 года, в день рождения легендарного челябинского джазмена, барабанщика, певца, участника ансамбля «Уральский Диксиленд» Бориса Савина, которого не стало осенью 2006 года. Со временем к акции примкнули все лучшие представители челябинской академической и эстрадной музыки, рок-музыканты. В качестве почетного гостя прибудет из Москвы наш знаменитый земляк – джазовый музыкант и композитор, народный артист РФ Анатолий Кролл. Начало концертов в 18.30.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/galantnyy-koncert-i-vecher-zvezd-uralskogo-dzhaza-proydut-v-chelyabinskoy-filarmonii-36461