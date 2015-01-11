ОСАГО в электронном виде

Уважаемые владельцы транспортных средств!

В соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 214-ФЗ, с 1 января 2017 года страховые компании обязаны обеспечить возможность заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства в виде электронного документа.

Для заключения договора в виде электронного документа необходимо заполнить на официальном сайте страховой компании соответствующее заявление и уплатить страховую премию с помощью банковской карты либо посредством электронной платежной системы, интернет-банка, если такая возможность предоставлена страховщиком на данном сайте.

В случае невозможности заключения договора, в течении 30 минут с момента направления через сайт страховщика надлежащим образом оформленного заявления о заключении договора, следует обращаться с соответствующей информацией в территориальное учреждение Банка России (адрес: 454000 г. Челябинск, пр. Ленина, д.58, телефон: (351) 263-08-75, сайт: www.cbr./today) либо Службу по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Банка России (адрес: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д.12, электронная почта: [email protected] , телефон контактного центра: 8-800-250-40-72, сайт Банка России: www.cbr.ru)/

Информацию об указанных фактах следует также направлять в Российский союз автостраховщиков (адрес: 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д.27, стр.3, электронная почта: [email protected] , телефон: 8-800-200-22-75, сайт: www.autoins.ru).

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск