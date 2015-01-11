Уважаемые работники и ветераны прокуратуры!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Ваша миссия – быть оком государевым – очень важна и ответственна. Ваш труд по поддержанию законности в государстве, по защите прав и свобод человека заслуживает искренней благодарности.

Вас знают в Озерском городском округе как людей принципиальных, с высоким чувством долга и непримиримым отношением к любым нарушениям закона. Эти лучшие деловые качества, а также беззаветное служение Отечеству сегодняшние сотрудники надзорного органа унаследовали у ветеранов, своих предшественников. Такова традиция: из поколения в поколение в прокуратуре ЗАТО г. Озерск работают высококлассные специалисты, верные своей присяге.

Благодаря вам жизнь в Озерском городском округе в целом и каждого его жителя в отдельности становится всё безопаснее и благополучнее. Именно вы рождаете в гражданах уверенность в торжестве справедливости, в том, что борьба с противоправными действиями – не пустые слова, а реальность в нашем непростом мире. Спасибо вам за это!

От всей души желаем вам здоровья, мужества и оптимизма, благополучия вам и вашим семьям!

Глава Озерского городского округа Костиков О.В.

Глава администрации Озерского городского округа Щербаков Е.Ю.

http://www.ozerskadm.ru