Челябинская область выполнила задание осеннего призыва

Заместитель губернатора Челябинской области Олег Климов принял участие в совещании по итогам призыва граждан Российской Федерации, проживающих в Челябинской области, на военную службу в октябре-декабре 2016 года. В ходе осенней призывной кампании 3719 южноуральцев были направлены на службу в ряды российской армии. Как сообщил заместитель губернатора Челябинской области Олег Климов, всего в рамках осенней призывной кампании 2016 года на военную службу были направлены 3719 человек, что составляет 100% задания, определенного генеральным штабом. «Южноуральские призывники были направлены во все виды и рода войск и военных формирований, среди них Президентский полк, военная академия связи, научные роты, воинскую часть в Чебаркуле. По сложившейся в Челябинской области традиции, проводятся торжественные отправки призывников, в которых принимают участие представители министерства общественной безопасности региона, ветераны военной службы, общественных организаций и духовенства», – подчеркнул Олег Климов. Также в рамках подготовки к призывной кампании в Челябинской области ведется комплексная работа по военно-патриотическому воспитанию молодежи. В том числе, развивается школьное кадетское движение, поисковое движение, проводятся учебные сборы, действуют 547 профильных школьных музеев. Кроме того, большое внимание уделяется дополнительному образованию: 118 749 подростков (35%) занимаются по направлениям физкультурно-спортивного и туристско-краеведческого профиля, еще 139 886 детей и подростков (41,6%) – по военно-патриотическим программам.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/chelyabinskaya-oblast-vypolnila-zadanie-osennego-prizyva-36469