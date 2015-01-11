Кыштым посетила внучка знаменитого советского актёра Павла Кадочникова

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Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

Зрители о "Трамвае "Желание"

Зрители о "Трамвае "Желание"

Зрители о "Трамвае "Желание"

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

Стихи А.Волынцева читает з.а. РФ В.Азимов

Стихи А.Волынцева читает О.Литвинцева

Стихи А.Волынцева читет з.а. РФ Н.Скрябин

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

О ситуации с теплоснабжением в доме №28 по бул. Гайдара. 18.01.2015

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

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| Новости » Не про Озерск, но интересно

Кыштым посетила внучка знаменитого советского актёра Павла Кадочникова

Наталия Кадочникова приехала в наш город вместе с руководителем челябинской детской киностудии «Доброе кино» Ольгой Малаховой. Та пригласила петербургскую актрису театра и кино выступить перед южноуральскими детьми в зимнем кинолагере, организованном в новогодние каникулы на озере Калды.

Кыштым посетила внучка знаменитого советского актёра Павла Кадочникова

 Экскурсовод кыштымского историко-революционного музея Яна Водолеева

рассказала гостям из Санкт-Петербурга и Челябинска

об архитектуре Белого дома, чугунном фонтане и заводах Демидова

Присутствовал в лагере и актёр Вячеслав Воскресенский, сыгравший главную роль в фильме «Финист – Ясный Сокол». Полгода назад он же принимал участие в киносмене, организованной «Добрым кино» на базе кыштымского загородного лагеря «Волна».

Кыштым посетила внучка знаменитого советского актёра Павла Кадочникова

 Наталия Кадочникова и Вячеслав Воскресенский в детском кинолагере на озере Калды

В Кыштым женщины прибыли с творческими идеями, которыми они поделились с главой городского округа Людмилой Шеболаевой. По мнению Ольги Малаховой, неплохо было бы организовать в развлекательном комплексе «Октябрь» некоммерческие показы забытых фильмов прошлых лет и сопроводить их встречами с российскими актёрами, сценаристами, режиссёрами. В частности, Наталия Кадочникова готова презентовать картину «Сюда не залетали чайки», в которой сыграли не только она, её отец Пётр и дед Павел, но и тот самый Финист – Воскресенский.

Кыштым посетила внучка знаменитого советского актёра Павла Кадочникова

 Наталия Кадочникова (на фото в центре) и Ольга Малахова (на фото справа)

на встрече с главой Кыштымского городского округа Людмилой Шеболаевой

Кроме того, Ольга Малахова предложила Кыштыму стать первым городом, в школах которого появятся фильмотеки. Она даже готова безвозмездно передать в учебные учреждения собранные ею за десять лет более 200 тысяч фильмов. В их числе экранизации литературных произведений и исторические картины.

И ещё одной задумкой челябинки стало проведение всероссийского летнего кинолагеря на территории Кыштымского городского округа. Наталия Кадочникова, которая является руководителем собственной детской киностудии в Царском Селе, выразила готовность помочь воплотить этот проект в жизнь. К тому же она готова не только приехать на Южный Урал с мастер-классами, но и привезти сюда известных специалистов в области киноискусства.

Людмила Александровна внимательно выслушала своих гостей, взяла на карандаш все их идеи и, в свою очередь, выступила со встречным предложением – открыть на базе кыштымского кинотеатра филиал челябинской детской киностудии «Доброе кино». Ольга Малахова откликнулась на это с энтузиазмом – она готова раз в неделю обучать школьников не только из нашего города, но и из Каслей, Озёрска, Верхнего Уфалея. Осталось договориться с собственником развлекательного комплекса «Октябрь».

Кыштым посетила внучка знаменитого советского актёра Павла Кадочникова

В завершении визита Наталия Кадочникова и Ольга Малахова познакомились с историческим центром Кыштыма. Экскурсию по парку у усадьбы Демидовых для них организовал центр развития туризма.

http://www.kr74.ru

Ключевые теги: кино, Кыштым.

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