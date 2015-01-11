Кыштым посетила внучка знаменитого советского актёра Павла Кадочникова

Наталия Кадочникова приехала в наш город вместе с руководителем челябинской детской киностудии «Доброе кино» Ольгой Малаховой. Та пригласила петербургскую актрису театра и кино выступить перед южноуральскими детьми в зимнем кинолагере, организованном в новогодние каникулы на озере Калды.

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Присутствовал в лагере и актёр Вячеслав Воскресенский, сыгравший главную роль в фильме «Финист – Ясный Сокол». Полгода назад он же принимал участие в киносмене, организованной «Добрым кино» на базе кыштымского загородного лагеря «Волна».

Наталия Кадочникова и Вячеслав Воскресенский в детском кинолагере на озере Калды

В Кыштым женщины прибыли с творческими идеями, которыми они поделились с главой городского округа Людмилой Шеболаевой. По мнению Ольги Малаховой, неплохо было бы организовать в развлекательном комплексе «Октябрь» некоммерческие показы забытых фильмов прошлых лет и сопроводить их встречами с российскими актёрами, сценаристами, режиссёрами. В частности, Наталия Кадочникова готова презентовать картину «Сюда не залетали чайки», в которой сыграли не только она, её отец Пётр и дед Павел, но и тот самый Финист – Воскресенский.

Наталия Кадочникова (на фото в центре) и Ольга Малахова (на фото справа)

на встрече с главой Кыштымского городского округа Людмилой Шеболаевой

Кроме того, Ольга Малахова предложила Кыштыму стать первым городом, в школах которого появятся фильмотеки. Она даже готова безвозмездно передать в учебные учреждения собранные ею за десять лет более 200 тысяч фильмов. В их числе экранизации литературных произведений и исторические картины.

И ещё одной задумкой челябинки стало проведение всероссийского летнего кинолагеря на территории Кыштымского городского округа. Наталия Кадочникова, которая является руководителем собственной детской киностудии в Царском Селе, выразила готовность помочь воплотить этот проект в жизнь. К тому же она готова не только приехать на Южный Урал с мастер-классами, но и привезти сюда известных специалистов в области киноискусства.

Людмила Александровна внимательно выслушала своих гостей, взяла на карандаш все их идеи и, в свою очередь, выступила со встречным предложением – открыть на базе кыштымского кинотеатра филиал челябинской детской киностудии «Доброе кино». Ольга Малахова откликнулась на это с энтузиазмом – она готова раз в неделю обучать школьников не только из нашего города, но и из Каслей, Озёрска, Верхнего Уфалея. Осталось договориться с собственником развлекательного комплекса «Октябрь».

В завершении визита Наталия Кадочникова и Ольга Малахова познакомились с историческим центром Кыштыма. Экскурсию по парку у усадьбы Демидовых для них организовал центр развития туризма.

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