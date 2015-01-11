Челябинские предприниматели обучатся экспортной грамотности онлайн

Центр поддержки экспорта Челябинской области предлагает предпринимателям пройти онлайн-курсы по ключевым вопросам внешнеэкономической деятельности, сообщает пресс-служба министерства экономического развития. В 2016 году Челябинская область стала флагманом среди 13 регионов, реализовавших Образовательный проект Российского экспортного центра в очном формате. За четыре месяца 80 южноуральских предпринимателей прошли обучение по программе «Организация экспортной деятельности российских предприятий». Большой успех проекта отметили на первой в Челябинске конференции по внешнеэкономической деятельности, собравшей около 250 заинтересованных в экспорте предпринимателей. «На конференции нам часто задавали вопросы, когда же будет вторая волна Образовательного проекта РЭЦ, потому что многие или не успели на первый набор, или только узнали о проекте. Ориентировочно очное обучение в Челябинске вновь стартует в апреле. Поэтому сегодня мы рекомендуем экспортерам обратить внимание на онлайн-курсы», - комментирует директор Центра поддержки экспорта Челябинской области Екатерина Сметанина. Кстати, с января 2017 года на портале Образовательного проекта РЭЦ дистанционное обучение стало доступно по всем восьми курсам образовательной программы «Организация экспортной деятельности российских предприятий». Онлайн-курсы реализованы в формате видео-лекций с тестовыми вопросами и методическими материалами, доступными для скачивания в электронном виде. Программа полностью дублирует очный формат обучения, охватывая все этапы экспортного проекта. «Обучение на образовательном портале имеет ряд преимуществ, среди которых: возможность самостоятельно устанавливать скорость получения знаний; возможность проходить обучение в любое время из любого уголка страны; возможность просматривать обучающие видео несколько раз, - рассказывает директор Образовательного проекта РЭЦ Алиса Никитина. - На сегодняшний день онлайн-курсы прошли уже более 2000 слушателей» Для того чтобы пройти обучение, необходимо: пройти регистрацию на образовательном портале www.exportedu.ru заполнить анкету и пройти входное тестирование выбрать интересующий курс в разделе «Список курсов» www.exportedu.ru/courses приступить к просмотру видео лекций (откроется автоматически в личном кабинете) сдать итоговое тестирование

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/chelyabinskie-predprinimateli-obuchatsya-eksportnoy-gramotnosti-onlayn-36481