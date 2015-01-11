Мошенники придумали, как обмануть пенсионеров при единовременной выплате 5 тыс. рублей

Мошенники придумали как обманывать пенсионеров при единовременной выплате 5 тыс. рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на предупреждение, распространенное «Единой Россией».

Напомним, в январе ПФР начал единовременные выплаты пенсионерам, чем воспользовались мошенники. Так, в ряде городов России неизвестные, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда, получают от пенсионеров все их персональные данные, доступ к банковским счетам и обворовывают.

Отметим, для получения единовременной выплаты заявление не требуется, сотрудники ПФР не ходят по квартирам, не рассылают электронных писем с просьбой перейти по сомнительной ссылке, не просят предоставить им банковские реквизиты. Выплата осуществляется автоматически. А если кто-то пытается заполучить личную информацию пенсионера – это мошенники.

Напомним, с инициативой установить единовременную выплату пенсионерам в размере 5 тыс. рублей в августе выступил премьер-министр Дмитрий Медведев. На эти цели в бюджете Пенсионного фонда заложено 221,7 млрд рублей. В течение месяца деньги должны получить 43 млн российских граждан.

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