Лыжные гонки на «Авангарде»

15 января 2017 года на стадионе "Авангард", п.Татыш, прошло открытое Первенство ОГО по спринту, лыжным гонкам.
Соревнования проводились как личные, классическим стилем на дистанции 800 м и 1600 м.
В гонке приняло участие 36 лыжников: мужчины в возрастных группах до 18 лет, 18- 55 лет, 55 и старше, женщины - до 18 лет, 18 лет и старше.
Призерами в группе до 18 лет на дистанции 800 м среди юношей стали:
1 место - Корпылев Степан - 3,18
2 место - Корпылев Павел - 3,42
3 место - Панков Александр - 4,31.
В группе до 18 лет на дистанции 800 м среди девушек:
1 место - Литвиненко Евгения - 4,24
2 место - Панкова Дарья - 5,21
3 место - Исмагилова Алсу
В группе 18-55 лет среди мужчин на дистанции 1600 м:
1 место - Цаплин Сергей - 4,52
2 место - Кудинов Василий - 4,53
3 место - Летягин Роман - 4,59
В групппе 18 лет и старше среди женщин на дистанции 800 м:
1 место - Гордеева Ольга - 3,01
2 место - Безрукова Наталья - 3,16
3 место - Струкова Ольга - 3,19
Среди ветеранов (мужчины) на дистанции 1600 м:
1 место - Губайдуллин Геннадий - 5,49
2 место - Булаев Петр - 6,49
3 место - Иванов Павел - 7,32
Методисты МБУ Арена