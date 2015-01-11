Лыжные гонки на «Авангарде»

15 января 2017 года на стадионе "Авангард", п.Татыш, прошло открытое Первенство ОГО по спринту, лыжным гонкам.

Соревнования проводились как личные, классическим стилем на дистанции 800 м и 1600 м.

В гонке приняло участие 36 лыжников: мужчины в возрастных группах до 18 лет, 18- 55 лет, 55 и старше, женщины - до 18 лет, 18 лет и старше.

Призерами в группе до 18 лет на дистанции 800 м среди юношей стали:

1 место - Корпылев Степан - 3,18

2 место - Корпылев Павел - 3,42

3 место - Панков Александр - 4,31.

В группе до 18 лет на дистанции 800 м среди девушек:

1 место - Литвиненко Евгения - 4,24

2 место - Панкова Дарья - 5,21

3 место - Исмагилова Алсу

В группе 18-55 лет среди мужчин на дистанции 1600 м:

1 место - Цаплин Сергей - 4,52

2 место - Кудинов Василий - 4,53

3 место - Летягин Роман - 4,59

В групппе 18 лет и старше среди женщин на дистанции 800 м:

1 место - Гордеева Ольга - 3,01

2 место - Безрукова Наталья - 3,16

3 место - Струкова Ольга - 3,19

Среди ветеранов (мужчины) на дистанции 1600 м:

1 место - Губайдуллин Геннадий - 5,49

2 место - Булаев Петр - 6,49

3 место - Иванов Павел - 7,32

Методисты МБУ Арена