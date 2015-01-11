Все 330 — трезвые и с правами

Уважаемые жители Озерского городского округа!

В целях устранения причин и условий, способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, повышения безопасности дорожного движения, 13 января 2017 года на территории Озерского городского округа сотрудниками ОГИБДД было проведено рейдовое мероприятие по выявлению водителей, управляющих транспортом в нетрезвом состоянии, а также не имеющими права на управление ТС.

За период проведения данного мероприятия было проверено 330 транспортных средств. Водителей, находящихся в нетрезвом состоянии, а также не имеющих права на управление транспортными средствами не выявлено.

Если вы располагаете информацией о фактах управления транспортными средствами в состоянии опьянения, совершения иных грубых нарушений правил дорожного движения, неудовлетворительного состояния автодорог, дорожных сооружений, технических средств организации дорожного движения, наличие технически неисправных и брошенных транспортных средств, иных помех, создающих угрозу безопасности дорожного движения, убедительная просьба сообщать об этом на «телефон доверия» Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск – 2-00-50; телефон Дежурной части Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск – 2-50-85; телефон ОГИБДД Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск - 2-00-10 (Дежурная часть ОГИБДД). Также, в целях сбора доказательной базы правонарушения, нужно использовать средства фото-видеофиксации.

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск