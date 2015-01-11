Отгремели новогодние праздники в Озерском театре кукол с радужными мыльными пузырями, новогодними балами и интермедиями. Взят прямой курс на юбилей.

9 марта 2017 года Озерскому театру кукол исполняется 65 лет. Именно в этот день 1952 года состоялась премьера спектакля «Конек-Горбунок», и творческая группа артистов драматического театра им. Горького решила сделать маленьким жителям г. Озерска (тогда Челябинска-40) подарок – создать театр кукол. Кукол для спектакля прислал сам Сергей Владимирович Образцов! Именно с доброй вечной сказки Ершова и началась история Озерского театра кукол…

Каковы планы театра на предстоящий юбилей сегодня?

Празднование юбилея запланировано в марте 2017 года. В этом сезоне это будет целая юбилейная театральная неделя с 20 по 26. Она включает в себя показ лучших дипломированных спектаклей, как детских, так и взрослых.

Это «Стрелы Солнца», спектакль, ставший дважды лучшим спектаклем для детей на фестивалях «Сцена-2010» (г.Челябинск) и «Театральный АтомГрад» (г.Димитровград) в 2011 и получивший спецприз «За актерский ансамбль» от жюри театрального конкурса «Территория культуры Росатома».

Это и дважды победивший в номинации «Лучший спектакль для детей» спектакль «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», («Сцена-2012» и международный фестиваль театров кукол «В гостях у Мойдыся» (г. Сыктывкар).

А также спектакль «Сказка про хитрую Лисичку», победивший в номинации «Лучший актерский ансамбль» на «Сцене-2012» и взявший сразу три победы на международном фестивале театров кукол «Рабочая лошадка» - «Лучший спектакль», «Лучшая работа художника», «Лучшая роль второго плана», и побывавший на одном из самых престижных фестивалей кукольных и синтетических театров «Кукарте-2011».

Номинант Российской Национальной театральной премии «Арлекин» и одиннадцатого Всероссийского фестиваля театрального искусства для детей «Арлекин» - авангардный спектакль «Федорино горе». Спектакль, получивший на «Сцене-2013» сразу три награды: «Лучшая работа режиссера», «Лучшая работа сценографа в спектакле для детей» и «Лучшее музыкальное оформление спектакля для детей».

И наконец, спектакль, ставший на «Сцене-2016» лучшим спектаклем для детей, поставленный по пьесе озерского драматурга Олега Мясникова, – «Я – Коза!».

Из репертуара для взрослых театр планирует показать спектакль «Ящик Пандоры», поставленный на грант Госкорпорации «Росатом» и победивший в номинации «Лучший актерский ансамбль» на «Сцене-2015». Спектакль «Мамаша Кураж и ее дети» по пьесе Б.Брехта, получивший два диплома в номинации «Лучшая актерская работа» (первый – за роль Мамаши Кураж в исполнении Екатерины Замула и второй - за несколько ролей в спектакле в исполнении Сергея Гальперина). И спектакль «Маленький принц», давно не игравшийся на сцене театра кукол и получивший высокую оценку екатеринбургских критиков.

Конечно же, озерчан ждет традиционный концерт-капустинк, но на сей раз театр хочет расширить привычные рамки и сделать его не только своими силами, но и пригласить поучаствовать в нем коллективы учреждений культуры города.

Наконец, еще одно новшество – это концерт «Поют актеры театра кукол», лауреаты региональных и международных конкурсов.

И наконец, если будут средства – устроить встречу жителей города со звездой, творческий вечер со знаменитым актером или актрисой. Но это уже программа максимум.

В этом сезоне озерских зрителей ждет встреча с еще одной премьерой. На этот раз режиссерский выбор Бориса Макарова пал на сказку Г.Х. Андерсена «Дикие лебеди». Уже запущена в производство материальная часть, а художник-постановщик Андрей Степанов разработал систему кукол для этого спектакля, и начался репетиционный процесс.

Ольга Жукова