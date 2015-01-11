Прямой курс на юбилей

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Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

Зрители о "Трамвае "Желание"

Зрители о "Трамвае "Желание"

Зрители о "Трамвае "Желание"

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

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Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

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| Новости » Культура » Афиша

Прямой курс на юбилей

Отгремели новогодние праздники в Озерском театре кукол с радужными мыльными пузырями, новогодними балами и интермедиями. Взят прямой курс на юбилей.

9 марта 2017 года Озерскому театру кукол исполняется 65 лет. Именно в этот день 1952 года состоялась премьера спектакля «Конек-Горбунок», и творческая группа артистов драматического театра им. Горького решила сделать маленьким жителям г. Озерска (тогда Челябинска-40) подарок – создать театр кукол. Кукол для спектакля прислал сам Сергей Владимирович Образцов! Именно с доброй вечной сказки Ершова и началась история Озерского театра кукол…

Прямой курс на юбилей

Каковы планы театра на предстоящий юбилей сегодня?

Празднование юбилея запланировано в марте 2017 года. В этом сезоне это будет целая юбилейная театральная неделя с 20 по 26. Она включает в себя показ лучших дипломированных спектаклей, как детских, так и взрослых.

Прямой курс на юбилей

Это «Стрелы Солнца», спектакль, ставший дважды лучшим спектаклем для детей на фестивалях «Сцена-2010» (г.Челябинск) и «Театральный АтомГрад» (г.Димитровград) в 2011 и получивший спецприз «За актерский ансамбль» от жюри театрального конкурса «Территория культуры Росатома».

Прямой курс на юбилей

Прямой курс на юбилей

Это и дважды победивший в номинации «Лучший спектакль для детей» спектакль «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», («Сцена-2012» и международный фестиваль театров кукол «В гостях у Мойдыся» (г. Сыктывкар).

Прямой курс на юбилей

Прямой курс на юбилей

Прямой курс на юбилей

А также спектакль «Сказка про хитрую Лисичку», победивший в номинации «Лучший актерский ансамбль» на «Сцене-2012» и взявший сразу три победы на международном фестивале театров кукол «Рабочая лошадка» - «Лучший спектакль», «Лучшая работа художника», «Лучшая роль второго плана», и побывавший на одном из самых престижных фестивалей кукольных и синтетических театров «Кукарте-2011».

Прямой курс на юбилей

Прямой курс на юбилей

Прямой курс на юбилей

Прямой курс на юбилей

Прямой курс на юбилей

Номинант Российской Национальной театральной премии «Арлекин» и одиннадцатого Всероссийского фестиваля театрального искусства для детей «Арлекин» - авангардный спектакль «Федорино горе». Спектакль, получивший на «Сцене-2013» сразу три награды: «Лучшая работа режиссера», «Лучшая работа сценографа в спектакле для детей» и «Лучшее музыкальное оформление спектакля для детей».

Прямой курс на юбилей

Прямой курс на юбилей

Прямой курс на юбилей

Прямой курс на юбилей

Прямой курс на юбилей

Прямой курс на юбилей

И наконец, спектакль, ставший на «Сцене-2016» лучшим спектаклем для детей, поставленный по пьесе озерского драматурга Олега Мясникова, – «Я – Коза!».

Прямой курс на юбилей

Прямой курс на юбилей

Прямой курс на юбилей

Прямой курс на юбилей

Прямой курс на юбилей

Из репертуара для взрослых театр планирует показать спектакль «Ящик Пандоры», поставленный на грант Госкорпорации «Росатом» и победивший в номинации «Лучший актерский ансамбль» на «Сцене-2015». Спектакль «Мамаша Кураж и ее дети» по пьесе Б.Брехта, получивший два диплома в номинации «Лучшая актерская работа» (первый – за роль Мамаши Кураж в исполнении Екатерины Замула и второй - за несколько ролей в спектакле в исполнении Сергея Гальперина). И спектакль «Маленький принц», давно не игравшийся на сцене театра кукол и получивший высокую оценку екатеринбургских критиков.

Прямой курс на юбилей

Прямой курс на юбилей

Прямой курс на юбилей

Прямой курс на юбилей

Прямой курс на юбилей

Прямой курс на юбилей

Прямой курс на юбилей

Прямой курс на юбилей

Прямой курс на юбилей

Конечно же, озерчан ждет традиционный концерт-капустинк, но на сей раз театр хочет расширить привычные рамки и сделать его не только своими силами, но и пригласить поучаствовать в нем коллективы учреждений культуры города.

Наконец, еще одно новшество – это концерт «Поют актеры театра кукол», лауреаты региональных и международных конкурсов.

И наконец, если будут средства – устроить встречу жителей города со звездой, творческий вечер со знаменитым актером или актрисой. Но это уже программа максимум.

В этом сезоне озерских зрителей ждет встреча с еще одной премьерой. На этот раз режиссерский выбор Бориса Макарова пал на сказку Г.Х. Андерсена «Дикие лебеди». Уже запущена в производство материальная часть, а художник-постановщик Андрей Степанов разработал систему кукол для этого спектакля, и начался репетиционный процесс.

Ольга Жукова

Ключевые теги: театр кукол.

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