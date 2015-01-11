ГИБДД ищет неустановленных нарушителей

В 13:50 01.01.2017 года возле подъезда №1 дома №56 по ул. Дзержинского в г. Озерск, неустановленный водитель, управляя автомобилем «МИЦУБИСИ ЛАНКЕР», допустил наезд на припаркованный автомобиль «ШЕВРОЛЕ КРУЗ», после чего скрылся с места ДТП.

В период времени с 18:00 08.01.2017 года до 16:00 09.01.2017 года возле подъезда №8 дома №1 по б-ру Луначарского в г. Озерск неустановленный водитель, управляя автомобилем «ХУНДАЙ СОЛАРИС», допустил наезд на припаркованный автомобиль ВАЗ 21013, после чего скрылся с места ДТП.

В целях установления причин ДТП, убедительная просьба к лицам, владеющим какой - либо информацией о данных дорожно-транспортных происшествиях обратиться в ОГИБДД Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск или позвонить по телефону 2-00-10 (Дежурная часть ОГИБДД), 4-51-29 (инспектор по разбору ДТП).

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск