Сфера образования округа держит высокую планку

Учащийся 11-го класса озерского лицея №23 Матвей Варакин стал победителем регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по французскому языку.

Педагог Матвея Варакина Вера Николаевна Иванова преподаёт французский язык в лицее №23 более двадцати лет. Она отмечает, что помимо способностей к изучению языка, её ученик был увлечён французским ещё с начальной школы и всегда посвящал этому предмету много времени и сил.

Следует отметить, что сейчас учащиеся лицея, как и многие другие школьники, отдают предпочтение изучению английского и выбирают его в качестве основного иностранного языка. Французский язык в лицее учат порядка пятидесяти школьников с седьмого по одиннадцатый класс, занятия с которыми ведут два педагога Алла Камильевна Миниханова и Вера Николаевна Иванова. В настоящее время, в рамках федеральных государственных образовательных стандартов, дети, начиная с начальной школы, могут по желанию выбрать французский язык вторым дополнительным иностранным языком.

Первое место на региональном этапе всероссийской олимпиады по французскому языку в этом году не единственное достижение воспитанников лицея за более чем два десятилетия. В разные годы призёрами и победителями олимпиад по французскому языку становились учащиеся лицея №23 Роман Дудчук, Татьяна Симонова, Дарья Шорохова. В рамках внеклассной работы учащиеся лицея неоднократно принимали участие и были отмечены грамотами на региональных фестивалях французской песни «Фестишан» в Екатеринбурге, организованных международным фондом продвижения франкоязычной культуры «Альянс Франсез». Дважды принимали участие в региональных фестивалях французского языка в Челябинске, организованных французским культурно-образовательный центром «Амитье», где в театральной номинации заняли 2-е место, и в песенном конкурсе были отмечены за 2-е и 3-е места. Матвей Варакин на этом фестивале получил приз за лучшую мужскую роль.

На региональном этапе всероссийской олимпиады по французскому языку, которая проходила в Челябинске 11-12 января этого года, Матвей Варакин занял первое место, набрав 125 баллов из 138 возможных. Второй результат – 116 баллов на олимпиаде набрала ученица специализированной челябинской гимназии с углублённым изучением французского языка. Всего в олимпиаде приняли участие 60 учащихся со всей области.

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