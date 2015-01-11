Разработаны и утверждены требования к размерам машино-мест на парковках

Минэкономразвития РФ утвердило приказ, устанавливающий допустимые минимальные и максимальные размеры машино-места, позволяющие считать его недвижимостью, сообщает пресс-служба БТИ.

С 1 января 2017 года машино-место считается одним из видов недвижимого имущества. В отношении данного объекта осуществляется государственный кадастровый учет и регистрация права собственности. Причем для этого габариты места для парковки автомобиля должны соответствовать утвержденным размерам.

Минимально допустимые размеры – 5,3 м на2,5 ми максимально допустимые – 6,2 м на3,6 м. Таким параметрам должны соответствовать новые места для стоянки автомобилей, включающиеся в гражданско-правовой оборот в качестве самостоятельных объектов недвижимости.

Нормы разработаны с учетом допустимого зазора безопасности и дистанции между машинами на стоянке и конструкцией здания. Они рассчитаны на основании максимальных длины и ширины легковых автомобилей, которые теоретически могут размещаться на машино-местах.

«Долгожданная нормативно-правовая база, которая позволит оформлять собственность, продавать, дарить парковочные места без длительных процедур извещения собственников соседних машино-мест, утверждена, – отмечает главный инженер Челябинского управления ОГУП «Обл.ЦТИ» Юлия Морковина. – Из нее следует, что границы машино-мест при осуществлении кадастрового учета будут определяться проектной документацией, поэтому их наличие должно быть учтено на стадии проектирования объекта».

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