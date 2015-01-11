О продаже проездных билетов

Уважаемые озерчане! Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует: В кассах автостанции с 20 января 2017 началась продажа проездных билетов на февраль 2017: · школьный (справка из школы за текущий учебный год) – 600 руб.; · для граждан по городу - 1000 руб. (информация предоставлена МУП «УАТ»)

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