О продаже проездных билетов

Уважаемые озерчане!
Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:
В кассах автостанции с 20 января 2017 началась продажа проездных билетов на февраль 2017:
· школьный (справка из школы за текущий учебный год) – 600 руб.;
· для граждан по городу - 1000 руб.
(информация предоставлена МУП «УАТ»)
Ключевые теги: проездные билеты.
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