В 2017 году по программе капремонта заменят лифты в тринадцати муниципалитетах Челябинской области

В период с 2017 по 2019 год в Челябинской области будет заменено 1518 лифтов, попадающих в программу капитального ремонта. Об этом на пресс-конференции заявил генеральный директор регионального оператора капремонта Челябинской области Вадим Борисов, сообщает пресс-служба регоператора.

Состоянию лифтового оборудования на территории региона, предварительным итогам 2016 года и планам на период с 2017 по 2019 годы по замене лифтов была посвящена пресс-конференция, в которой принял участие генеральный директор регоператора капремонта Челябинской области Вадим Борисов, начальник управления ЖКХ администрации города Челябинска Сергей Кочетков, представители заводов-изготовителей лифтового оборудования.

Первоначальный план на 2016 год предусматривал небольшое количество работ по замене лифтового оборудования. В связи с тем, что данный вид работ является социально значимым, а главное, непосредственно влияет на безопасность проживания наших граждан, губернатором Челябинской области Борисом Дубровским было дано поручение увеличить количество работ по замене лифтов. В июне 2016 года были внесены изменения в краткосрочный план, и эта цифра была увеличена до 212.

На сегодняшний день выполнены работы по замене 119 лифтов, работы по замене еще 93 лифтов находятся в завершающей стадии, и в феврале все они будут запущены в эксплуатацию.

«Должен сказать, что замена лифтового оборудования была признана приоритетным направлением в большинстве регионов нашей страны и заводы – изготовители не совсем были готовы к такому резкому увеличению объемов производства. И именно с недопоставкой необходимого лифтового оборудования связана задержка с выполнением работ по ремонту лифтов в 2016 году, – отметил Вадим Борисов. – На сегодняшний день лифтостроительные заводы скорректировали свои планы, и в 2017 году процесс поставок будет оптимизирован».

По словам руководителя ведомства, с учетом того, что более 4 500 лифтов в регионе требует модернизации или замены, необходимо менять не менее 500 лифтов в год. В конце декабря 2016 года были внесены изменения в региональную программу капремонта Челябинской области, согласно которой на период с 2017 по 2019 годы запланирована замена 1518 лифтов.

Эта программа коснется тринадцати муниципальных образований Челябинской области. Основное количество видов работ предстоит провести в Челябинске – 929 лифтов, Магнитогорске – 342, Златоусте – 70, Озерске – 47, Снежинске – 37. Необходимо отметить, что все работы будут проводиться исключительно за счет средств южноуральцев, собранных в фонд капремонта.

«По данным администрации, 61% лифтов на территории города Челябинска нуждаются в модернизации или замене, – отметил Сергей Кочетков. – Наше управление совместно с управляющими компаниями города подготовило предложения по замене 2000 лифтов, и мы надеемся, что благодаря действию региональной программы эти планы постепенно осуществятся». Отдельно представитель администрации города поблагодарил горожан за высокий уровень собираемости в фонд капитального ремонта.

В живой дискуссии с представителями лифтостроительных заводов участники пресс-конференции обсудили технические моменты реализации программы по замене лифтового оборудования на территории Челябинской области.

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