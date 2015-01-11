Соблюдение правил снижает риск ДТП

Уважаемые горожане!

В целях профилактики дорожно – транспортных происшествий, связанных с наездами на пешеходов, 25.01.2017 года группами нарядов ДПС будет проводиться целевое надзорное мероприятие, направленное на выявление и пресечение нарушений, допускаемых пешеходами при переходе проезжей части и водителями при проезде пешеходных переходов.

Напоминаем!

Наезд на пешехода – один из самых распространенных видов дорожно-транспортных происшествий. Основная доля наездов со смертельным исходом приходится на темное время суток, когда водитель не в состоянии увидеть вышедших на проезжую часть людей. Световозвращающие элементы повышают видимость пешеходов на неосвещенной дороге и значительно снижают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий с их участием.

Согласно новой редакции Правил с 1 июля 2015 года, при переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств.

При неблагоприятных погодных условиях пешеходам и водителям нужно быть предельно внимательными! В таких условиях водителю сложно управлять транспортным средством. Расстояние, нужное для остановки автомобиля, увеличивается. Поэтому, только убедившись в полной безопасности, пешеходу можно начинать переход.

Уважаемые пешеходы, запомните! Автомобиль не может остановиться мгновенно!

Соблюдение этих простых правил пешеходами и водителями поможет уменьшить вероятность аварийных ситуаций на дорогах.

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск