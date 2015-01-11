Губерния По поручению губернатора Бориса Дубровского к 100-летию уральских поэтов Марка Гроссмана и Михаила Львова откроется выставка 27 января в 13.00 в объединенном государственном архиве Челябинской области по адресу: Свердловский пр., 30-А, состоится открытие архивно-документальной выставки, посвященной 100-летию уральских поэтов-фронтовиков Марка Гроссмана и Михаила Львова, – «За каждой маленькой строкою большая жизнь должна стоять…». В 2017 году исполняется ровно сто лет со дня рождения поэтов Михаила Львова (1917-1988) и Марка Гроссмана (1917-1986). Их жизнь и творчество неразрывно связаны с Уралом. По поручению главы региона Бориса Дубровского в течение года пройдут разнообразные книжные выставки, встречи читателей-любителей поэзии, посвященные юбилею поэтов-фронтовиков. В южноуральских школах запланированы часы по литературному краеведению и уроки мужества. «Текущий год богат на столетние юбилеи наших известных земляков, в том числе прославивших Южный Урал в своем творчестве. Ближайшие литературные юбилеи – столетие поэтов-фронтовиков Михаила Львова и Марка Гроссмана. Эти события должны быть обязательно отмечены в культурной жизни региона», – подчеркивает губернатор Челябинской области Борис Дубровский. На архивно-документальной выставке «За каждой маленькой строкою большая жизнь должна стоять» будут представлены подлинные документы, отражающие разные этапы жизни и творчества Михаила Львова и Марка Гроссмана, в том числе личное дело Марка Соломоновича Гроссмана с его автобиографией, отчет Михаила Давыдовича Львова о командировке в 63-ю Челябинскую танковую бригаду в апреле-мае 1944 года; малоизвестные фотографии, а также книги с произведениями писателей из библиотеки архива. Особый интерес представляет личное письмо Михаила Львова журналисту Елене Рохацевич со стихами поэта и его автографом. Многие архивные материалы будут демонстрироваться впервые. Открытие выставки состоится 27 января в 13.00 по адресу: Свердловский пр., 30-А (читальный зал архивохранилища № 1). Работать экспозиция будет с 27 января до 1 апреля, вход свободный. Часы работы – с 10.00 до 17.00. Биографии поэтов во многом схожи: оба с ранней юности начали трудовую и творческую жизнь, окончили филологический факультет, правда, разных педагогических институтов, некоторое время работали учителями в школах, но потом посвятили свою жизнь литературному творчеству, поступили в Московский литинститут и успешно его окончили, были в самой гуще первых строек промышленных гигантов: Михаил Львов – на ЧТЗ, Марк Гроссман – в Магнитке. Первые сборники их стихов вышли на уральской земле. Когда началась Великая Отечественная война и Михаил Львов, и Марк Гроссман пошли на фронт, стали офицерами, воевали и в то же время были фронтовыми корреспондентами. Произведения, написанные на войне, вошли в золотой фонд отечественной литературы, а сами они за боевые заслуги были удостоены наград. После войны оба писателя работали в Москве. Михаил Львов возглавлял московскую писательскую организацию, был заместителем редактора журнала «Новый мир»; Марк Гроссман работал в крупной газете, но связь с малой родиной и тот, и другой не теряли. Марк Гроссман впоследствии окончательно перебрался в Челябинск, был председателем местной писательской организации, редактором различных литературных альманахов. В книжных издательствах Урала вышли многие произведения писателей-земляков. И из жизни Михаил Львов и Марк Гроссман ушли с разницей всего в два года: Гроссман – в 1986 году, Львов – в 1988. Источник: http://pravmin74.ru/novosti/po-porucheniyu-gubernatora-borisa-dubrovskogo-k-100-letiyu-uralskih-poetov-marka-grossmana Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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