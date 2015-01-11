По поручению губернатора Бориса Дубровского к 100-летию уральских поэтов Марка Гроссмана и Михаила Львова откроется выставка

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КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

Зрители о "Трамвае "Желание"

Зрители о "Трамвае "Желание"

Зрители о "Трамвае "Желание"

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

Стихи А.Волынцева читает з.а. РФ В.Азимов

Стихи А.Волынцева читает О.Литвинцева

Стихи А.Волынцева читет з.а. РФ Н.Скрябин

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

О ситуации с теплоснабжением в доме №28 по бул. Гайдара. 18.01.2015

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Светлана Пантелеева (д/с №54) о гранте Росатома. 1.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

О премьере в театре "Наш Дом"

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"

Александр Каюрин о готовности УК к отопительному сезону
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| Губерния

По поручению губернатора Бориса Дубровского к 100-летию уральских поэтов Марка Гроссмана и Михаила Львова откроется выставка

27 января в 13.00 в объединенном государственном архиве Челябинской области по адресу: Свердловский пр., 30-А, состоится открытие архивно-документальной выставки, посвященной 100-летию уральских поэтов-фронтовиков Марка Гроссмана и Михаила Львова, – «За каждой маленькой строкою большая жизнь должна стоять…». В 2017 году исполняется ровно сто лет со дня рождения поэтов Михаила Львова (1917-1988) и Марка Гроссмана (1917-1986). Их жизнь и творчество неразрывно связаны с Уралом. По поручению главы региона Бориса Дубровского в течение года пройдут разнообразные книжные выставки, встречи читателей-любителей поэзии, посвященные юбилею поэтов-фронтовиков. В южноуральских школах запланированы часы по литературному краеведению и уроки мужества. «Текущий год богат на столетние юбилеи наших известных земляков, в том числе прославивших Южный Урал в своем творчестве. Ближайшие литературные юбилеи – столетие поэтов-фронтовиков Михаила Львова и Марка Гроссмана. Эти события должны быть обязательно отмечены в культурной жизни региона», – подчеркивает губернатор Челябинской области Борис Дубровский. На архивно-документальной выставке «За каждой маленькой строкою большая жизнь должна стоять» будут представлены подлинные документы, отражающие разные этапы жизни и творчества Михаила Львова и Марка Гроссмана, в том числе личное дело Марка Соломоновича Гроссмана с его автобиографией, отчет Михаила Давыдовича Львова о командировке в 63-ю Челябинскую танковую бригаду в апреле-мае 1944 года; малоизвестные фотографии, а также книги с произведениями писателей из библиотеки архива. Особый интерес представляет личное письмо Михаила Львова журналисту Елене Рохацевич со стихами поэта и его автографом.  Многие архивные материалы будут демонстрироваться впервые. Открытие выставки состоится 27 января в 13.00 по адресу: Свердловский пр., 30-А (читальный зал архивохранилища № 1). Работать экспозиция будет с 27 января до 1 апреля, вход свободный. Часы работы – с 10.00 до 17.00. Биографии поэтов во многом схожи: оба с ранней юности начали трудовую и творческую жизнь, окончили филологический факультет, правда, разных педагогических институтов, некоторое время работали учителями в школах, но потом посвятили свою жизнь литературному творчеству, поступили в Московский литинститут и успешно его окончили, были в самой гуще первых строек промышленных гигантов: Михаил Львов – на ЧТЗ, Марк Гроссман – в Магнитке. Первые сборники их стихов вышли на уральской земле. Когда началась Великая Отечественная война и Михаил Львов, и Марк Гроссман пошли на фронт, стали офицерами, воевали и в то же время были фронтовыми корреспондентами. Произведения, написанные на войне, вошли в золотой фонд отечественной литературы, а сами они за боевые заслуги были удостоены наград. После войны оба писателя работали в Москве. Михаил Львов возглавлял московскую писательскую организацию, был заместителем редактора журнала «Новый мир»; Марк Гроссман работал в крупной газете, но связь с малой родиной и тот, и другой не теряли. Марк Гроссман впоследствии окончательно перебрался в Челябинск, был председателем местной писательской организации, редактором различных литературных альманахов. В книжных издательствах Урала вышли многие произведения писателей-земляков. И из жизни Михаил Львов и Марк Гроссман ушли с разницей всего в два года: Гроссман – в 1986 году, Львов – в 1988.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/po-porucheniyu-gubernatora-borisa-dubrovskogo-k-100-letiyu-uralskih-poetov-marka-grossmana

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